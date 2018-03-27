Финансовые новости
- |
- 27.03.18
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на АЗС в Киеве 27 марта немного снизились
13:57 27.03.2018 |
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 27 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,59
|
29,59
|
30,49
|
27,09
|
13,09
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,39
|
AMIC
|
27,99 (-0,50)
|
28,99 (-1,00)
|
29,99 (-1,00)
|
26,49 (-1,00)
|
11,99
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
27,59
|
28,59
|
25,79
|
12,59
|
Укрнафта
|
27,50
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
11,65
|
Shell
|
30,29
|
31,29
|
33,49
|
28,79
|
12,89
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
27,40
|
27,90
|
28,90
|
25,90
|
11,70
|
Авиас
|
27,45
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,55
|
29,55
|
30,55
|
27,05
|
12,99
|
Народна
|
27,55
|
28,05
|
28,55
|
25,95
|
12,55
|
UPG
|
27,70
|
28,70
|
31,50
|
25,90
|
12,30
|
Mango
|
26,69
|
27,89
|
30,49
|
25,49
|
11,55
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
Маркет
|
27,27
|
27,72
|
‒
|
25,49
|
12,24
|
Luxwen
|
28,49
|
29,49
|
‒
|
27,49
|
11,99
|
28,73 (-0,05)
|
29,60 (-0,10)
|
30,50 (-0,07)
|
27,28 (-0,10)
|
12,51
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца
ТОП-НОВОСТИ
|Корчак подала в отставку с поста главы НАПК
|Луценко подозревает партию Медведчука в намерении совершить переворот в Украине
|Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого
|Доллар на межбанке топчется на месте, с минимальными подвижками
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца
|Украина в I кв.-2018 нарастила темп развития ВИЭ в 2,4 раза - НКРЭКУ
|Цены на АЗС в Киеве 27 марта немного снизились
|Авиакомпания Swiss возобновила полеты по маршруту Цюрих-Киев
|Золото дешевеет 27 марта на фоне ослабления безрисковых настроений
|Нефть дорожает 27 марта на фоне геополитических новостей и накануне статистики по запасам в США
|Нефть дешевеет 26 марта, Brent опустилась до $70,11 за баррель
Это интересно
|Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
|Как научиться влиять на людей
|Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
|Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
|Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
|Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров
|Учёные нашли способ радикально снизить вредные выбросы дизельных моторов