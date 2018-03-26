В Украине 26 марта отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.20% (6.0 коп/л) до 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 29.40 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.17% (5.0 коп/л) до 27.11 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 марта 2018 г. подешевел на 0.20% (2.0 коп/л) до 12.40 грн/л.

Как сообщает Терминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.

Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.17 23.50 0.20 -0.07 Бензин А-95 евро 29.40 25.00 0.09 -0.08 Дизельное топливо Евро 27.11 23.09 0.17 -0.08 Сжиженный газ 12.40 10.80 -0.20 -0.75





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,24 -3,0 29,45 -26,0 27,15 -8,0 12,15 -1,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,89 -2,7 SHELL 29,84 -1,7 30,86 -0,8 28,36 -0,8 12,68 -3,3 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 11,92 -14,4 Кло 28,99 0,0 29,59 0,0 27,39 20,0 13,19 -20,0 ОККО 30,42 0,0 31,42 0,0 28,93 0,0 12,97 0,0 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,55 -16,1 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,05 -3,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

26 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.18% (4 коп/л) до 24.15 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 24.97 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 22.59 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 24.15 0.18 0.21 -4.02 Бензин А-95 евро 24.97 -0.09 0.08 -3.80 Дизельное топливо евро 22.59 0.13 0.90 -2.46

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 марта по 26 марта 2018 г. увеличилась на 1.7%, или 312.7 грн/т, и находится на уровне 19251.43 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.9%, или 166.4 грн/т.

Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:

