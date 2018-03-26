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В Украине 26 марта отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты
18:34 26.03.2018 |
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.20% (6.0 коп/л) до 28.17 грн/л, бензина А-95 евро - выросла на 0.1% (3.0 коп/л) до 29.40 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.17% (5.0 коп/л) до 27.11 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 марта 2018 г. подешевел на 0.20% (2.0 коп/л) до 12.40 грн/л.
Как сообщает Терминал, доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на бензин А-92 евро на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.17
|23.50
|0.20
|-0.07
|Бензин А-95 евро
|29.40
|25.00
|0.09
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|27.11
|23.09
|0.17
|-0.08
|Сжиженный газ
|12.40
|10.80
|-0.20
|-0.75
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,24
|-3,0
|29,45
|-26,0
|27,15
|-8,0
|12,15
|-1,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,89
|-2,7
|SHELL
|29,84
|-1,7
|30,86
|-0,8
|28,36
|-0,8
|12,68
|-3,3
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|11,92
|-14,4
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,39
|20,0
|13,19
|-20,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,55
|-16,1
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,05
|-3,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.18% (4 коп/л) до 24.15 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 24.97 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.13% (3 коп/л) до 22.59 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.15
|0.18
|0.21
|-4.02
|Бензин А-95 евро
|24.97
|-0.09
|0.08
|-3.80
|Дизельное топливо евро
|22.59
|0.13
|0.90
|-2.46
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 марта по 26 марта 2018 г. увеличилась на 1.7%, или 312.7 грн/т, и находится на уровне 19251.43 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 0.9%, или 166.4 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена на бензин А-92 евро:
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