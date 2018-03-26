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С 23 по 26 марта крупные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 3-30 коп
11:34 26.03.2018 |
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Marshal, Jazz Oil и «Нефтек» снизили цену автогаза на 10 коп./л. KLO опустила цены на 30 коп./л.
В сети «Олас» и «Овис» газ подешевел на 24-25 коп./л.
Такие сети как «Азовнефтепродукт», «Татнефть-АЗС-Украина», и «Кворум» опустили цены на 3-20 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 26 марта на 1 коп./л - до 12,48 грн/л.
Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.
Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.
Стоимость автогаза на АГЗС на 26 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,19
|
0,00
|
Shell
|
12,66
|
0,00
|
SOCAR
|
13,17
|
0,00
|
Олас
|
11,65
|
-0,25
|
UPG
|
12,30
|
0,00
|
WOG
|
12,89
|
0,00
|
Овис
|
12,12
|
-0,24
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,23
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,32
|
0,00
|
KLO
|
13,09
|
-0,30
|
Marshal
|
12,15
|
-0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
12,39
|
0,00
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,89
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
12,60
|
-0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,27
|
-0,03
|
Укрнафта
|
12,16
|
0,00
|
ZOG
|
12,65
|
0,00
|
Кворум
|
12,40
|
-0,05
|
Jazz Oil
|
11,29
|
-0,10
|
Нефтек
|
12,59
|
-0,10
|
Род-Ник
|
12,50
|
0,00
|
Средняя цена:
|
12,48
|
-0,01
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