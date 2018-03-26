Цены на нефть продолжают снижение 26 марта, Brent опустилась до $70,23 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в понедельник, однако ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке сдерживает их падение, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем в Шанхае в понедельник начались торги первыми нефтяными контрактами Китая в юанях, инвесторы обсуждают перспективы перехода на "нефтеюани". Во время азиатских торгов объем операций с нефтяными фьючерсами в Шанхае было больше, чем транзакций с Brent.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:45 EET подешевели на $0,22 (0,31%) - до 70,23 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май к этому времени уменьшились на $0,35 (0,53%) - до 65,53 доллара за баррель.

По данным FactSet, по итогам всей прошедшей недели стоимость Brent взлетела на 6,4%, WTI - на 5,6%. Это максимальное повышение за последние восемь месяцев - с июля 2017 года.

Силами ПРО Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.

Хеджевые фонды наращивают ставки на повышение стоимости WTI, при этом количество "коротких" позиций (ставок на снижение цены) достигли минимума с июля 2014 года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

По оценкам нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок, эксплуатируемых на нефтяных месторождениях США, на прошлой неделе увеличилось на 4, до 804 - самого высокого уровня с марта 2015 года. Подъем наблюдался в 8-й раз за последние девять недель.