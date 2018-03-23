В Украине с 16 марта по 23 марта 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

В мелком опте за неделю цены выросли, кроме цен на бензин А-92 евро, сообщает Терминал.

Бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.12 грн/л, бензин А-95 евро - снилзился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.38 грн/л, Дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (3.0 коп/л) до 27.06 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.13% (14.0 коп/л) до 12.42 грн/л.

Средняя розничная цена на проан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.12 23.50 -0.21 -0.10 Бензин А-95 евро 29.38 25.00 -0.16 -0.07 Дизельное топливо Евро 27.06 23.09 -0.24 -0.11 Сжиженный газ 12.42 10.80 -0.08 -1.13





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 28,27 -28,0 29,71 -12,0 27,23 -11,0 12,16 -21,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,91 -14,7 SHELL 29,86 2,0 30,87 1,0 28,37 1,1 12,71 -27,2 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 10,0 12,06 -7,8 Кло 28,99 0,0 29,59 -20,0 27,19 -30,0 13,39 -20,0 ОККО 30,42 -0,4 31,42 -0,4 28,93 -0,4 12,97 -23,4 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,71 -3,4 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,09 -9,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 16 марта по 23 марта 2018 с.г. цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов увеличились, за исключением бензина А-92 евро. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 не изменились и составляют 24.13 грн/л, бензин А-95 подорожал на 0.14% (4.0 коп/л) до 25.00 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.0% (22.0 коп/л) до 22.55 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 марта по 23 марта 2018 г. увеличилась на 0.8%, или 146.1 грн/т, и находится на уровне 19075.21 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.1%, или 1022.0 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 24.13 23.10 -0.07 0.00 Бензин А-95 евро, грн/л 25.00 24.10 -0.06 0.14 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.55 21.80 0.11 1.00 Сжиженный газ, грн/т 19075.21 16833.00 0.77 0.77

Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро: