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В Украине с 16 марта по 23 марта 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ
18:06 23.03.2018 |
В мелком опте за неделю цены выросли, кроме цен на бензин А-92 евро, сообщает Терминал.
Бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (3.0 коп/л) до 28.12 грн/л, бензин А-95 евро - снилзился в цене на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.38 грн/л, Дизельное топливо евро подешевело на 0.11% (3.0 коп/л) до 27.06 грн/л, розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.13% (14.0 коп/л) до 12.42 грн/л.
Средняя розничная цена на проан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.12
|23.50
|-0.21
|-0.10
|Бензин А-95 евро
|29.38
|25.00
|-0.16
|-0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.06
|23.09
|-0.24
|-0.11
|Сжиженный газ
|12.42
|10.80
|-0.08
|-1.13
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|28,27
|-28,0
|29,71
|-12,0
|27,23
|-11,0
|12,16
|-21,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,91
|-14,7
|SHELL
|29,86
|2,0
|30,87
|1,0
|28,37
|1,1
|12,71
|-27,2
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|10,0
|12,06
|-7,8
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|-20,0
|27,19
|-30,0
|13,39
|-20,0
|ОККО
|30,42
|-0,4
|31,42
|-0,4
|28,93
|-0,4
|12,97
|-23,4
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,71
|-3,4
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,09
|-9,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 16 марта по 23 марта 2018 с.г. цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов увеличились, за исключением бензина А-92 евро. Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 не изменились и составляют 24.13 грн/л, бензин А-95 подорожал на 0.14% (4.0 коп/л) до 25.00 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 1.0% (22.0 коп/л) до 22.55 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 марта по 23 марта 2018 г. увеличилась на 0.8%, или 146.1 грн/т, и находится на уровне 19075.21 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.1%, или 1022.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.13
|23.10
|-0.07
|0.00
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.00
|24.10
|-0.06
|0.14
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.55
|21.80
|0.11
|1.00
|Сжиженный газ, грн/т
|19075.21
|16833.00
|0.77
|0.77
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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