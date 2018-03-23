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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть дорожает 23 марта на новостях по ОПЕК+

 

Мировые цены на нефть в пятницу утром в плюсе на новостях о том, что сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), продолжится в 2019 году и далее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93%, до 69,55 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,09%, до 65 долларов за баррель.

По словам трейдеров, которые передает агентство Рейтер, рынок позитивно воспринял слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 году и далее, а темпы, с которыми сокращаются запасы нефти, могут быть неустойчивыми в 2019 году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.Удорожание нефти следует также за удешевлением сырья вечером в четверг почти на 1% на фоне опасений по глобальной торговой войне. Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
По материалам: ПРАЙМ
 

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