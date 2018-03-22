Цены на бензины в Украине 22 марта не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 марта 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, сообщает Терминал.



Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.18 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.13 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 марта 2018 г. немного подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.18 23.50 -0.00 -0.11 Бензин А-95 евро 29.42 25.00 0.00 -0.03 Дизельное топливо Евро 27.13 23.09 0.00 -0.04 Сжиженный газ 12.43 10.80 -0.06 -1.40





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 28,36 0,0 29,83 0,0 27,34 0,0 12,23 0,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 11,91 -0,5 SHELL 29,84 0,0 30,86 0,0 28,35 0,0 12,75 0,0 WOG 30,45 0,0 31,45 0,0 28,95 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,06 -1,5 Кло 28,99 0,0 29,59 0,0 27,09 0,0 13,39 0,0 ОККО 30,42 0,0 31,42 0,0 28,93 0,0 12,97 0,0 ТНК 28,50 0,0 29,09 0,0 26,98 0,0 12,71 -2,0 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,09 -1,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

22 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 24.14 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.0% (1 коп/л) до 25.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.22% (5 коп/л) до 22.53 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 марта по 22 марта 2018 г. увеличилась на 0.3%, или 54.4 грн/т, и находится на уровне 18964.06 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.8%, или 1159.3 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 24.14 0.01 0.06 -4.66 Бензин А-95 евро 25.02 -0.03 0.22 -4.27 Дизельное топливо евро 22.53 0.22 1.22 -3.11

Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:



