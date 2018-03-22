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Цены на бензины в Украине 22 марта не изменились
19:56 22.03.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 марта 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.18 грн/л, бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.42 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.13 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 марта 2018 г. немного подешевел на 0.1% (1.0 коп/л) до 12.43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.2%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.18
|23.50
|-0.00
|-0.11
|Бензин А-95 евро
|29.42
|25.00
|0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|27.13
|23.09
|0.00
|-0.04
|Сжиженный газ
|12.43
|10.80
|-0.06
|-1.40
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|28,36
|0,0
|29,83
|0,0
|27,34
|0,0
|12,23
|0,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|11,91
|-0,5
|SHELL
|29,84
|0,0
|30,86
|0,0
|28,35
|0,0
|12,75
|0,0
|WOG
|30,45
|0,0
|31,45
|0,0
|28,95
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,06
|-1,5
|Кло
|28,99
|0,0
|29,59
|0,0
|27,09
|0,0
|13,39
|0,0
|ОККО
|30,42
|0,0
|31,42
|0,0
|28,93
|0,0
|12,97
|0,0
|ТНК
|28,50
|0,0
|29,09
|0,0
|26,98
|0,0
|12,71
|-2,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,09
|-1,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
22 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 24.14 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась - на 0.0% (1 коп/л) до 25.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.22% (5 коп/л) до 22.53 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 15 марта по 22 марта 2018 г. увеличилась на 0.3%, или 54.4 грн/т, и находится на уровне 18964.06 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 5.8%, или 1159.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.14
|0.01
|0.06
|-4.66
|Бензин А-95 евро
|25.02
|-0.03
|0.22
|-4.27
|Дизельное топливо евро
|22.53
|0.22
|1.22
|-3.11
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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