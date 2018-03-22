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Розничные цены на СУГ продолжают снижаться 22 марта
11:31 22.03.2018 |
С 21 по 22 марта крупные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
SOCAR и Shell снизил цену автогаза на 6 коп./л и 7 коп./л соответственно. Marshal и «Катрал» опустили цены на 10 коп./л.
В сетях WOG и «Автотранс» газ подешевел на 2 коп./л и 5 коп./л соответственно.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 21 марта на 1 коп./л - до 12,50 грн/л.
Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.
Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,27
|
0,00
|
Shell
|
12,66
|
-0,07
|
SOCAR
|
13,21
|
-0,06
|
Укргаздобыча
|
12,39
|
0,00
|
UPG
|
12,30
|
0,00
|
WOG
|
12,89
|
-0,02
|
Автотранс
|
12,38
|
-0,05
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,23
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,32
|
0,00
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Marshal
|
12,25
|
-0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
12,39
|
0,00
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,89
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,50
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,30
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,16
|
0,00
|
ZOG
|
12,65
|
0,00
|
Mango
|
11,90
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,39
|
0,00
|
Катрал
|
12,27
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,50
|
-0,01
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