Цена автогаза в рознице 21 марта продолжает снижаться

С 20 по 21 марта крупные сети АЗС снизили цену сжиженного газа в пределах 40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

AMIC и Shell снизил цену автогаза на 9 коп./л и 4 коп./л соответственно. На 8-15 коп./л опустились цены в сетях «Привата»; «Автотехсервис» и ZOG снилизи цены на 40 коп./л и 34 коп./л.

В сетях «Татнефть-АЗС-Украина» и «Азовнефтепродукт» газ подешевел на 9 коп./л и 10 коп./л соответственно.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 21 марта на 4 коп./л - до 12,51 грн/л.

Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.

Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.

«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.

Стоимость автогаза на АГЗС на 21 марта 2018 г., грн/л: