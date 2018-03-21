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Цена автогаза в рознице 21 марта продолжает снижаться
12:20 21.03.2018 |
AMIC и Shell снизил цену автогаза на 9 коп./л и 4 коп./л соответственно. На 8-15 коп./л опустились цены в сетях «Привата»; «Автотехсервис» и ZOG снилизи цены на 40 коп./л и 34 коп./л.
В сетях «Татнефть-АЗС-Украина» и «Азовнефтепродукт» газ подешевел на 9 коп./л и 10 коп./л соответственно.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 21 марта на 4 коп./л - до 12,51 грн/л.
Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.
Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.
Стоимость автогаза на АГЗС на 21 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,27
|
-0,09
|
Shell
|
12,74
|
-0,04
|
SOCAR
|
13,27
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,39
|
0,00
|
UPG
|
12,30
|
0,00
|
WOG
|
12,91
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,50
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
0,00
|
Авиас
|
12,23
|
-0,08
|
БРСМ-Нафта
|
12,32
|
0,00
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Marshal
|
12,35
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Автотехсервис
|
12,40
|
-0,40
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,89
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,30
|
-0,09
|
Укрнафта
|
12,16
|
-0,15
|
ZOG
|
12,65
|
-0,34
|
Mango
|
11,90
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,39
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
12,80
|
-0,10
|
Средняя цена:
|
12,51
|
-0,04
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