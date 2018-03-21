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Нефть дорожает после данных API о неожиданном снижении запасов сырья в США
07:45 21.03.2018 |
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, положительным фактором для инвесторов стала статистика Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 67,58 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,25% - до 63,7 доллара за баррель.
Как сообщил ранее API, запасы нефти в США за неделю по 16 марта неожиданно уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 428,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 433,5 миллиона баррелей.
Запасы бензина, считает API, сократились за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом на 1,6 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.
Продолжает поддерживать рост цен и напряженность в отношении крупных нефтедобывающих стран - Саудовской Аравии и Ирана. В воскресенье принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Салман заявил, что в случае появления у Ирана атомной бомбы Саудовская Аравия незамедлительно начнёт собственную ядерную программу с военной составляющей.
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