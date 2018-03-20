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Автогаз продолжает дешеветь в региональных сетях 20 марта
11:57 20.03.2018 |
Автогаз в рознице продолжает дешеветь. С 19 на 20 марта снижение произошло преимущественно в региональных сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Харьковские сети «Род-Ник» и «Овис» опустили цены на 20-24 коп./л, на столько же цена снизилась в сети Mango. «Кворум», «Параллель» и Marshal снизили цены на 10 коп./л. В сетях «Фактор» и «Народная» цены опустились на 10-13 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 2 коп./л - до 12,69 грн/л, что составляет 43,7% от средних цен бензина А-95.
Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.
Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.
Стоимость автогаза на АГЗС на 20 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм
|
AMIC
|
12,36
|
0,00
|
Shell
|
12,77
|
-0,12
|
SOCAR
|
13,27
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,39
|
0,00
|
UPG
|
12,30
|
0,00
|
WOG
|
12,91
|
-0,01
|
Автотранс
|
12,43
|
0,00
|
Параллель
|
12,99
|
-0,10
|
Авиас
|
12,32
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,32
|
-0,03
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Marshal
|
12,35
|
-0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Овис
|
12,36
|
-0,24
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,89
|
0,00
|
Кворум
|
12,49
|
-0,10
|
Народна
|
12,30
|
-0,13
|
Укрнафта
|
12,31
|
0,00
|
ZOG
|
12,99
|
0,00
|
Mango
|
11,90
|
-0,20
|
Jazz Oil
|
11,39
|
0,00
|
Фактор
|
11,70
|
-0,10
|
Род-Ник
|
12,50
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,55
|
-0,02
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