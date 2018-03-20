Автогаз продолжает дешеветь в региональных сетях 20 марта

Автогаз в рознице продолжает дешеветь. С 19 на 20 марта снижение произошло преимущественно в региональных сетях АЗС. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Харьковские сети «Род-Ник» и «Овис» опустили цены на 20-24 коп./л, на столько же цена снизилась в сети Mango. «Кворум», «Параллель» и Marshal снизили цены на 10 коп./л. В сетях «Фактор» и «Народная» цены опустились на 10-13 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились 2 коп./л - до 12,69 грн/л, что составляет 43,7% от средних цен бензина А-95.

Как сообщал enkorr, в первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост.

Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.

«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.

Стоимость автогаза на АГЗС на 20 марта 2018 г., грн/л: