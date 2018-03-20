Нефть ускорила рост 20 марта, Brent приближается к $67 за баррель

Цены на нефть основных мировых марок активно поднимаются в ходе торгов во вторник на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:17 EET в понедельник выросла на $0,82 (1,24%) - до 66,87 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель, торги которым завершаются во вторник 20 марта, в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,7 (1,13%) - до $62,76 за баррель. Более активно торгуемый майский контракт WTI дорожает на $0,73 (1,17%) - до 62,86 доллара за баррель.

По прогнозам технического комитета, в который входят представители ОПЕК и стран-партнеров организации, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно оценкам комитета, в феврале мировые запасы нефти превышали средний уровень за последние пять лет на 44 млн баррелей против 74 млн баррелей в январе.

Ранее источники сообщили, что уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале достиг 138%.

"Нефтяной рынок находится в сравнительно неплохом состоянии, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Слот Хансен. - Цены закрепились в довольно широком диапазоне между $60 и $70 за баррель. Однако неприятности могут начаться, если оценка роста глобального спроса на топливо будет пересмотрена в сторону снижения".

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 МСК. Эксперты в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 3,4 млн баррелей.