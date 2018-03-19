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За выходные оптовые партии ДТ подорожали на 170 грн
17:43 19.03.2018 |
С 16 по 19 марта железнодорожные партии дизельного топлива подорожали в среднем на 170 грн/т - до 25 760 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В «А-95» отмечают, что основной причиной подорожания оптовых партий топлива стало снижение курса гривны, которое наблюдается с 13 февраля.
В понедельник с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 25 500-25 750 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 25 400 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», «Закарпатнефтепродукт-М», ЗНГК, «Альянс Энерго Трейд» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 700-26 050 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 26 300 грн/т. Шебелинский продукт по 26 300-26 500 грн/т предлагал «НК Вест Ойл».
За выходные цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем подорожали на 200 грн/т - до 30 480 грн/т.
19 марта кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с белорусским А-92 выходили «Бизнес Солюшенс», ЗНГК и «НК Вест Ойл». ЗНГК также торговал шебелинским ресурсом в Коростене.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 16 по 19 марта выросла на 240 грн/т - до 31 620 грн/т.
В понедельник «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. ЗНГК, «Бизнес Солюшенс» и «НК Вест Ойл» торговали белорусским продуктом в Коростене, а ЗНГК - в Василькове.
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