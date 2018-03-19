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Цена автогаза в рознице 19 марта продолжает снижаться
12:04 19.03.2018 |
Крупные сети АЗС за выходные снизили цену сжиженного газа в пределах 25 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
OKKO и WOG снизил цену автогаза на 25 коп./л и 27 коп./л соответственно. На 12-14 коп./л опустились цены в сетях «Привата»; Socar и «БРСМ-Нафта» снилизи цены на 11-12 коп./л.
Газ подешевел в основном в региональных сетях. KLO, «Катрал», Marshal и «Нефтек» опустили цены на 10 коп./л. В сетях Route 20 и Luxwen газ подешевел на 26 коп./л и 40 коп./л соответственно.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились за выходные на 11 коп./л - до 12,69 грн/л, что составляет 43,7% от средних цен бензина А-95.
Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС на 19 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм
|
AMIC
|
12,36
|
0,00
|
Shell
|
12,89
|
0,00
|
SOCAR
|
13,27
|
-0,12
|
Род-Ник
|
12,70
|
0,00
|
UPG
|
12,30
|
0,00
|
WOG
|
12,92
|
-0,27
|
Автотранс
|
12,43
|
0,00
|
Параллель
|
13,09
|
0,00
|
Авиас
|
12,32
|
-0,12
|
БРСМ-Нафта
|
12,34
|
-0,11
|
KLO
|
13,39
|
-0,10
|
Marshal
|
12,45
|
-0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Надежда
|
12,39
|
0,00
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
12,89
|
-0,25
|
Катрал
|
12,37
|
-0,10
|
Luxwen
|
11,99
|
-0,40
|
Укрнафта
|
12,31
|
-0,14
|
ZOG
|
12,99
|
0,00
|
Route 20
|
12,99
|
-0,26
|
Jazz Oil
|
11,39
|
0,00
|
Нефтек
|
12,69
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
12,58
|
-0,11
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