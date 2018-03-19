Цена автогаза в рознице 19 марта продолжает снижаться

Крупные сети АЗС за выходные снизили цену сжиженного газа в пределах 25 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

OKKO и WOG снизил цену автогаза на 25 коп./л и 27 коп./л соответственно. На 12-14 коп./л опустились цены в сетях «Привата»; Socar и «БРСМ-Нафта» снилизи цены на 11-12 коп./л.

Газ подешевел в основном в региональных сетях. KLO, «Катрал», Marshal и «Нефтек» опустили цены на 10 коп./л. В сетях Route 20 и Luxwen газ подешевел на 26 коп./л и 40 коп./л соответственно.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились за выходные на 11 коп./л - до 12,69 грн/л, что составляет 43,7% от средних цен бензина А-95.

Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС на 19 марта 2018 г., грн/л: