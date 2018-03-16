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Оптовый рынок СУГ задержался на ценовом дне
21:33 16.03.2018 |
В первой половине марта оптовые цены сжиженного газа продолжают снижение, несмотря на то что котировки на восточной и белорусско-польской границе с начала месяца перешли в рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
СУГ в опте начал дешеветь в начале февраля, просев в цене по результатам месяца на 12,5%. Снижение продолжилось и в марте. По результатам первой половины месяца индикативные цены опустились еще на 3,5% до 18 700 грн/т. Реальные же сделки на ГНС в столичном регионе 16 марта доходили до 17 400 грн/т.
Трейдеры отмечают, что нынешняя ценовая ситуация носит временный характер и объясняется совокупностью ряда факторов.
«Сошлось сразу несколько факторов - это и боле дешевые остатки февраля, поскольку в феврале рынок активней импортировал нежели в начале марта. Свою роль сыграла и ситуация с курсом, ведь у многих появилось желание купить дешевую валюту. Также осложнения погодных условий негативно повлияли на реализацию - в некоторых сетях продажи просели на 20%», - отметил в беседе с enkorr один из крупных трейдеров.
Кроме этого, руководитель редакции «Нефтехимия» ИА «Хим-Курьер» Иван Марченков отмечают, что несмотря на схожесть украинского и белорусского рынков СУГ, в вопросах ценообразования страны движутся в разных направлениях. Причина - переориентирование поставок российского СУГ на польский рынок на порты Балтийского моря.
«Увеличение морских поставок делает польский рынок более чувствительным к колебаниям цен СУГ в Северо-Западной Европе. Кроме того, более высокие логистические затраты по доставке газа морем могут оказывать влияние на формирование цен на восточной границе Польши. Украинские компании физически не приобретают газ на восточной границе Польши и уж тем более в портах Балтийского моря. Поэтому довольно часто можно наблюдать ситуацию, когда цены на польском и украинском рынках сжиженного газа движутся в различных направлениях», утверждает И.Марченков.
Напомним, импорт сжиженного углеводородного газа в феврале 2018 г. составил 84,4 тыс. т, что на 1,1 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце.
Трейдеры отмечают, что сохранение импортных поставок в феврале на январском уровне усугубило ситуацию на украинском рынке. «Рынок основательно перелит и в опте газ уже продается по цене его входа на границе. Вероятно, что в марте также будет импортировано больше, чем нужно - многие контрактовались в надежде, что Брест (котировка Argus DAF Brest, - ek) просядет, а он вырос на $40/т. Начало года снова в минусах», отмечал ранее один из крупных оптовых трейдеров в беседе с enkorr.
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