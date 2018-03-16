Розничные сети продолжают снижать цены на ДТ и бензины 16 марта

В период с 15 по 16 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 1,5 грн./л все виды топлива подешевели на станциях SUN OIL: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 24,40 грн/л. В сети «Маркет» бензины и дизельное топливо подешевели на 0,50-0,62 грн/л.

Такие сети как AMIC, «Укргаздобыча», «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 6-30 коп./л.

Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 марта 2018 г., грн/л: