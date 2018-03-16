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Розничные сети продолжают снижать цены на ДТ и бензины 16 марта
12:38 16.03.2018 |
В период с 15 по 16 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 1,5 грн./л все виды топлива подешевели на станциях SUN OIL: А-92 - до 25,90 грн/л, А-95 - до 26,40 грн/л, ДТ - до 24,40 грн/л. В сети «Маркет» бензины и дизельное топливо подешевели на 0,50-0,62 грн/л.
Такие сети как AMIC, «Укргаздобыча», «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 6-30 коп./л.
Средние цены по стране 16 марта снизились на 5-7 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 16/15 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,69
|
-0,30
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Shell
|
29,71
|
0,00
|
30,71
|
0,00
|
33,06
|
0,00
|
28,21
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,00
|
-0,30
|
27,50
|
-0,30
|
x
|
x
|
24,90
|
-0,10
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
Параллель
|
29,86
|
0,00
|
30,86
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,36
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
25,43
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Marshal
|
26,75
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
x
|
x
|
25,30
|
0,00
|
Glusco
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
27,05
|
0,00
|
Надежда
|
28,09
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Chipo
|
27,69
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Маркет
|
27,27
|
-0,62
|
27,72
|
-0,58
|
x
|
x
|
25,49
|
-0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,90
|
-0,06
|
28,44
|
-0,06
|
29,34
|
0,00
|
26,34
|
-0,03
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Катрал
|
27,49
|
-0,10
|
28,47
|
-0,10
|
28,49
|
-0,10
|
26,07
|
-0,10
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
25,90
|
-1,50
|
26,40
|
-1,50
|
28,90
|
0,00
|
24,40
|
-1,50
|
Средняя цена в Украине:
|
28,28
|
-0,07
|
29,00
|
-0,05
|
30,37
|
0,00
|
26,80
|
-0,05
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