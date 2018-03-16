Автогаз 16 марта продолжает дешеветь в региональных сетях

Ряд сетей АЗС 16 марта снизили цену сжиженного газа на 5-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел в основном в региональных сетях. Представленная в Харьковской области «Укргаздобыча» опустила цены на 10 коп./л, «Надежда» - на 30 коп./л., «Татнефть-АЗС-Украина» - на 12 коп./л. В сетях «Катрал» и «Азовнефтепродукт» цены опустились на 10 коп./л, Route 20 - на 5 коп./л.

Также «БРСМ-Нафта» и Shell снизили цены на 3-4 коп./л, Sun Oil - на 12 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 1 коп./л - до 12,68 грн/л, что составляет 43,7% от средних цен бензина А-95.

Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС на 16 марта 2018 г., грн/л: