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Оптовые партии ДТ 15 марта подорожали на 250 грн
21:32 15.03.2018 |
С 14 по 15 марта железнодорожные партии дизельного топлива подорожали в среднем на 250 грн/т - до 25 260 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В «А-95» отмечают, что основной причиной подорожания оптовых партий топлива 15 марта стало снижение курса гривны. Так в период з 13 по 15 марта официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 2,6% (67 коп.), до 26,65 грн/$.
В четверг с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 25 300-25 400 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 25 200 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», ЗНГК, «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 400-25 700 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 26 300 грн/т. Шебелинский продукт по 25 900 грн/т предлагал «НК Вест Ойл».
Со среды на четверг цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем подорожали на 30 грн/т - до 30 120 грн/т.
15 марта кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «Бизнес Солюшенс», а ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НК Вест Ойл» торговал шебелинским ресурсом.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 14 по 15 марта снизилась на 70 грн/т - до 31 420 грн/т.
В четверг «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Основе. «Бизнес Солюшенс» выставлял мозырский ресурс в Коростене, а ЗНГК - в Василькове.
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