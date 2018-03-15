Региональные сети снижают цены на ДТ и бензины 15 марта

В период с 14 по 15 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 10 коп./л все топливо подешевело на станциях «Катрал»: А-92 - до 27,59 грн/л, А-95 - до 28,57 грн/л, А-95+, - 28,59 грн/л, ДТ - до 26,17 грн/л. В сети «Фактор» бензины марки А-92 и А-95 подешевели на 0,45 грн/л.

Такие сети как «Рур груп», «Кворум» и «Овис» опустили цены на 0,15-1,60 грн./л.

Средние цены по стране 15 марта снизились на 2 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 марта 2018 г., грн/л: