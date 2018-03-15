Финансовые новости
- |
- 15.03.18
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Региональные сети снижают цены на ДТ и бензины 15 марта
13:35 15.03.2018 |
В период с 14 по 15 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили снижение. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 10 коп./л все топливо подешевело на станциях «Катрал»: А-92 - до 27,59 грн/л, А-95 - до 28,57 грн/л, А-95+, - 28,59 грн/л, ДТ - до 26,17 грн/л. В сети «Фактор» бензины марки А-92 и А-95 подешевели на 0,45 грн/л.
Такие сети как «Рур груп», «Кворум» и «Овис» опустили цены на 0,15-1,60 грн./л.
Средние цены по стране 15 марта снизились на 2 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 15/14 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Shell
|
29,71
|
0,00
|
30,71
|
0,00
|
33,06
|
0,00
|
28,21
|
0,00
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Овис
|
28,32
|
-0,48
|
28,86
|
-0,48
|
31,86
|
0,00
|
25,74
|
-1,14
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
Параллель
|
29,86
|
0,00
|
30,86
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,36
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
-0,10
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
25,43
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Катрал
|
27,59
|
-0,10
|
28,57
|
-0,10
|
28,59
|
-0,10
|
26,17
|
-0,10
|
Glusco
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
27,05
|
0,00
|
Надежда
|
28,09
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
-0,29
|
26,74
|
0,00
|
Chipo
|
27,69
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Фактор
|
27,00
|
-0,45
|
27,50
|
-0,45
|
x
|
x
|
24,20
|
0,00
|
Рур груп
|
27,49
|
-1,40
|
27,99
|
-1,60
|
x
|
x
|
25,99
|
-1,60
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Кворум
|
28,00
|
-0,15
|
28,60
|
-0,15
|
x
|
x
|
26,70
|
-0,15
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,49
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,34
|
-0,02
|
29,05
|
-0,02
|
30,37
|
0,00
|
26,85
|
-0,02
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко намерен внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Рады Савченко в четверг
|Рада одобрила арест депутата Бакулина
|У Тимошенко решили выбить право нардепам прогуливать пленарные заседания
|Изменения в УПК вступили в силу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Региональные сети снижают цены на ДТ и бензины 15 марта
|Нефть Brent перешла к слабому снижению после прогноза МЭА, опустилась до $64,79 за баррель
|Министр экономразвития Степан Кубов поручил внести майнинг в Классификатор видов экономической деятельности
|НАБУ доказало в суде превышение Кущем и Таранцом полномочий при выводе 3 млрд грн из Укрнафты
|Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь 15 марта
|Чистые международные резервы НБУ в феврале выросли на 4,2% до $6,4 млрд
Это интересно
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров
|Pininfarina запустит в серию водородный суперкар
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб