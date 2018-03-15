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Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь 15 марта
12:33 15.03.2018 |
Ряд сетей АЗС 15 марта снизили цену сжиженного газа на 2-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
«Род-Ник», «Кворум» и «Катрал» опустили цену на 10 коп./л. В сети SOCAR газ подешевел на 18 коп./л, до 13,39 грн/л. Такие сети как UPG, «Автопорт», «Автотехсервис», Shell, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Нефтек», «Кворум» «Автотранс» и Jazz Oil снизили стоимость СУГ на 2-50 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 3 коп./л - до 12,70 грн/л.
Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 15 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,36
|
0,00
|
Shell
|
12,93
|
-0,02
|
SOCAR
|
13,39
|
-0,18
|
Род-Ник
|
12,70
|
-0,10
|
UPG
|
12,30
|
-0,20
|
WOG
|
13,19
|
0,00
|
Автотранс
|
12,43
|
-0,25
|
Параллель
|
13,09
|
0,00
|
Авиас
|
12,43
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,48
|
-0,05
|
KLO
|
13,49
|
0,00
|
Катрал
|
12,57
|
-0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Автопорт
|
13,20
|
-0,30
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,14
|
0,00
|
Автотехсервис
|
12,80
|
-0,15
|
Нефтек
|
12,79
|
-0,20
|
Укрнафта
|
12,45
|
0,00
|
Автотранс
|
12,43
|
-0,25
|
Кворум
|
12,79
|
-0,10
|
Jazz Oil
|
11,39
|
-0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
12,70
|
-0,03
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