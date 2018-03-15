Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь 15 марта

Ряд сетей АЗС 15 марта снизили цену сжиженного газа на 2-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

«Род-Ник», «Кворум» и «Катрал» опустили цену на 10 коп./л. В сети SOCAR газ подешевел на 18 коп./л, до 13,39 грн/л. Такие сети как UPG, «Автопорт», «Автотехсервис», Shell, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Нефтек», «Кворум» «Автотранс» и Jazz Oil снизили стоимость СУГ на 2-50 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 3 коп./л - до 12,70 грн/л.

Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 15 марта 2018 г., грн/л: