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Информация об агентстве
Бензины и ДТ в розничных сетях продолжают дешеветь
18:06 14.03.2018 |
В период с 13 по 14 марта крупные сети АЗС снизили розничные цены на все виды топлива на 10-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, на 50 коп./л все топливо подешевело на станциях Luxwen: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, ДТ - до 27,49 грн/л. В сети Shell топливо подешевело на 20 коп./л: А-92 - до 29,71грн/л, А-95 - до 30,71 грн/л, А-95+ - до 33,06грн/л, ДТ - до 28,21 грн/л.
Такие сети как «Автотранс», «Надежда» и «Катрал» опустили цены на 10-27 коп./л.
Средние цены по стране 14 марта снизились на 1 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Shell
|
29,71
|
-0,20
|
30,71
|
-0,20
|
33,06
|
-0,20
|
28,21
|
-0,20
|
SOCAR
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Народна
|
27,65
|
0,00
|
28,15
|
0,00
|
28,63
|
0,00
|
25,95
|
-0,27
|
UPG
|
27,70
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
31,50
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
0,00
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,73
|
-0,20
|
Параллель
|
29,86
|
0,00
|
30,86
|
0,00
|
31,46
|
0,00
|
28,36
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
25,43
|
0,00
|
Luxwen
|
28,49
|
-0,50
|
29,49
|
-0,50
|
x
|
x
|
27,49
|
-0,50
|
Marshal
|
26,75
|
0,00
|
27,25
|
0,00
|
x
|
x
|
25,30
|
0,00
|
Glusco
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
30,55
|
0,00
|
27,05
|
0,00
|
Надежда
|
28,09
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
29,38
|
0,29
|
26,74
|
-0,25
|
Chipo
|
27,69
|
0,00
|
28,19
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Катрал
|
27,69
|
-0,10
|
28,67
|
-0,10
|
28,69
|
-0,10
|
26,27
|
-0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
ZOG
|
27,90
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,40
|
0,00
|
Mango
|
26,99
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Jazz Oil
|
26,99
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
x
|
x
|
25,49
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,36
|
-0,01
|
29,07
|
-0,01
|
30,37
|
-0,01
|
26,87
|
-0,01
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