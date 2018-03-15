Бензины и ДТ в розничных сетях продолжают дешеветь

В период с 13 по 14 марта крупные сети АЗС снизили розничные цены на все виды топлива на 10-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 50 коп./л все топливо подешевело на станциях Luxwen: А-92 - до 28,49 грн/л, А-95 - до 29,49 грн/л, ДТ - до 27,49 грн/л. В сети Shell топливо подешевело на 20 коп./л: А-92 - до 29,71грн/л, А-95 - до 30,71 грн/л, А-95+ - до 33,06грн/л, ДТ - до 28,21 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «Надежда» и «Катрал» опустили цены на 10-27 коп./л.

Средние цены по стране 14 марта снизились на 1 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 14/13 марта 2018 г., грн/л: