Автогаз в среднем по Украине подешевел на 10 коп

Ряд сетей АЗС 14 марта снизили цену сжиженного газа на 3-19 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG, Luxwen, KLO и «Катрал» опустили цену на 10 коп./л. В сетях консолидированной группы «Приват» газ подешевел на 14-19 коп./л. Такие сети как AMIC, Shell, ОККО и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили стоимость СУГ на 3-17 коп./л

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 10 коп./л - до 12,73 грн/л.

Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 14 марта 2018 г., грн/л: