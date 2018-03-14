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Автогаз в среднем по Украине подешевел на 10 коп
11:58 14.03.2018 |
Ряд сетей АЗС 14 марта снизили цену сжиженного газа на 3-19 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG, Luxwen, KLO и «Катрал» опустили цену на 10 коп./л. В сетях консолидированной группы «Приват» газ подешевел на 14-19 коп./л. Такие сети как AMIC, Shell, ОККО и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили стоимость СУГ на 3-17 коп./л
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 10 коп./л - до 12,73 грн/л.
Как сообщал enkorr, по прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 14 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,36
|
-0,12
|
Shell
|
12,94
|
-0,03
|
SOCAR
|
13,57
|
0,00
|
Народна
|
12,43
|
0,00
|
UPG
|
12,50
|
0,00
|
WOG
|
13,19
|
-0,10
|
Автотранс
|
12,68
|
0,00
|
Параллель
|
13,09
|
0,00
|
Авиас
|
12,43
|
-0,14
|
БРСМ-Нафта
|
12,53
|
0,00
|
Luxwen
|
12,39
|
-0,10
|
Marshal
|
12,55
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
KLO
|
13,49
|
-0,10
|
Chipo
|
12,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,14
|
-0,17
|
Катрал
|
12,67
|
-0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,51
|
-0,09
|
Укрнафта
|
12,45
|
-0,19
|
Род-Ник
|
12,80
|
0,00
|
Mango
|
12,11
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена
|
12,73
|
-0,10
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