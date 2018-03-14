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Оптовые партии ДТ 13 марта подешевели еще на 300 грн
18:58 13.03.2018 |
С понедельника по вторник железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 280 грн/т - до 25 270 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Во вторник с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 8 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 25 150-25 250 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 25 000 грн/т.
«Бизнес Солюшенс», «Концерн Галнафтогаз», «Альянс Ойл Трейдинг» и ЗНГК выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 250-25 400 грн/т. «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 26 300 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал зимний литовский ресурс в Киеве по 26 850 грн/т. ЗГНК торговала белорусским продуктом по 25 500 грн/т в Василькове.
С понедельника по вторник цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 240 грн/т - до 30 440 грн/т.
13 марта кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходили ЗНГК и «Бизнес Солюшенс». ЗНГК также выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «Газтрон-Украина» торговал шебелинским ресурсом.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 12 по 13 марта снизилась на 250 грн/т - до 31 620 грн/т.
Во вторник «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал белорусским топливом в Коростене и в Основе. «Бизнес Солюшенс» выставлял мозырский ресурс в Коростене. «Гранд Петрол» торговал литовским ресурсом в Киеве.
В «А-95» отмечают, что основной причиной удешевления оптовых партий топлива в начале марта стало укрепление курса гривны и снижения мировых цен на нефть в средине февраля-начале марта.
Напомним, за последнюю неделю - с 6 по 13 марта - официальный курс гривны по отношению к доллару укрепился на 2,1% (56 коп), до 25,92 грн/$.
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