Автогаз в опте 13 марта опустился ниже 19 000 грн

С 12 по 13 марта средние цены на автомобильные партии сжиженного газа (FCA) снизились на 370 грн/т - до 18 700 грн/т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

По данным «А-95», во вторник на рынок с поставкой на условиях FCA выходили «Надежда», «УПК-Европлюс», «Автотранс», «СП Газ», KLO и GT Group.

На ГНС в Закарпатской области газ торговался по 19 300 грн/т, в Запорожской - по 18 650 грн/т, в Ивано-Франковской - по 18 700 грн/т, в Киевской - по 18 230 грн/т, в Кировоградской - по 18 200 грн/т, в Николаевской - по 18 700 грн/т, в Полтавской - по 18 350 грн/т, в Тернопольской - по 19 100 грн/т, в Харьковской - по 18 530 грн/т, в Хмельницкой - по 19 900 грн/т, в Черкасской - 19 000 грн/т.

Как сообщал enkorr, ПАО «Укргаздобыча» 15 марта проведет торги сжиженным газом. Стартовая цена ресурса по сравнении с торгами недельной давности опустилась в среднем на 5% или 900 грн/т.

Напомним, за последнюю неделю - с 6 по 13 марта - официальный курс гривны по отношению к доллару укрепился на 2,1% (56 коп), до 25,92 грн/$.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.