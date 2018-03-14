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Автогаз 13 марта продолжает дешеветь в розничных сетях
12:24 13.03.2018 |
Ряд сетей АЗС 13 марта снизили цену сжиженного газа на 7-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
UPG и Glusco опустил цену на 20 коп./л, до 12,50 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно. Автогаз в сети Chipo подешевел на 60 коп./л, до 12,19 грн/л.
На станциях сетей Mango, Кворум, БРСМ-Нафта, Параллель, Shell и AMIC СУГ подешевел на 7-35 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 8 коп./л, - до 12,82 грн/л.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 13 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,47
|
-0,35
|
Shell
|
12,97
|
-0,30
|
SOCAR
|
13,57
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,49
|
0,00
|
UPG
|
12,50
|
-0,20
|
WOG
|
13,30
|
0,00
|
Автотранс
|
12,68
|
0,00
|
Параллель
|
13,09
|
-0,17
|
Авиас
|
12,57
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,53
|
-0,19
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
12,55
|
0,00
|
Glusco
|
12,99
|
-0,20
|
Надежда
|
12,69
|
0,00
|
Chipo
|
12,19
|
-0,60
|
ОККО
|
13,31
|
0,00
|
Род-Ник
|
12,80
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,63
|
0,00
|
Кворум
|
12,89
|
-0,10
|
Mango
|
12,11
|
-0,07
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,82
|
-0,08
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