Автогаз 13 марта продолжает дешеветь в розничных сетях

Ряд сетей АЗС 13 марта снизили цену сжиженного газа на 7-60 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

UPG и Glusco опустил цену на 20 коп./л, до 12,50 грн/л и 12,99 грн/л, соответственно. Автогаз в сети Chipo подешевел на 60 коп./л, до 12,19 грн/л.

На станциях сетей Mango, Кворум, БРСМ-Нафта, Параллель, Shell и AMIC СУГ подешевел на 7-35 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 8 коп./л, - до 12,82 грн/л.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 13 марта 2018 г., грн/л: