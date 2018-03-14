Ряд сетей АЗС 13 марта снизили цены на топливо на 50 коп

В период с 12 по 13 марта крупные сети АЗС снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 50 коп./л все топливо подешевело на станциях AMIC, SOCAR, Chipo, «Автопорт», «Азовнефтепродукт» и «Нефтек».

В Glusco топливо подешевело на 40 коп./л: А-92, - до 28,55 грн/л, А-95, - до 29,55 грн/л, А-95+, - до 30,55 грн/л, ДТ, - до 27,05 грн/л.

Такие сети как Shell, «Параллель», «БРСМ-Нафта», Marshal и Mango опустили цены на 0,2-1,28 грн./л.

Средние цены по стране 13 марта снизились на 8-13 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 марта 2018 г., грн/л: