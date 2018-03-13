Финансовые новости
- |
- 13.03.18
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Нефть продолжает дешеветь 13 марта на опасениях роста добычи в США
07:27 13.03.2018 |
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают негативную динамику предыдущего торгового дня, вызванную прогнозами минэнерго США о росте добычи в апреле, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,17%, до 64,84 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,21%, до 61,23 доллара за баррель.
Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле текущего года, как ожидает управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны, увеличится по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки - до 6,954 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. Самое большое увеличение добычи в апреле ожидается на месторождении Permian - на 80 тысяч баррелей, до 3,156 миллиона баррелей в день. После выхода этого прогноза в понедельник нефть подешевела примерно на 1%.
"Нефтяные цены опустились на опасениях того, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране", - цитирует агентство Рейтер слова аналитиков банка ANZ.
В начале марта EIA подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда - 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,3 миллиона баррелей, что выше прогноза предыдущего месяца. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.
В среду инвесторы ожидают статистику по запасам нефти в США по итогам прошедшей недели. Свои данные опубликуют Американский институт нефти (API) и министерство энергетики США. Аналитики прогнозируют, что запасы сырья в стране за неделю по 9 марта выросли на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,35% - до 427,4 миллиона баррелей.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
|Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото 13 марта колеблется в ожидании статистики из США
|Нефть продолжает дешеветь 13 марта на опасениях роста добычи в США
|НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот
|Нафтогаз не будет накладывать взыскания на транзитный газ Газпрома, - Витренко
|Цены на строительно-монтажные работы в январе выросли на 17,5%
|Первый транш в рамках предложения новой макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро может быть выделен до конца года
Вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что совместная работа продолжится, чтобы эту программу удалось реализовать эффективным образом.
|Порошенко направил законопроект «О валюте» в парламент
Это интересно
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
|В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев
|Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов