Финансовые новости
- |
- 13.03.18
- |
- 06:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ОККО и WOG снизили цены на топливо 12 марта
12:26 12.03.2018 |
В период с 7 по 12 марта сети АЗС ОККО и WOG снизили розничные цены на все виды топлива на 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,49 грн/л, А-95 - 31,49 грн/л, А-95+ - 32,49 грн/л, ДТ - 29,99 грн/л. На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,45 грн/л, А-95 - 31,45 грн/л, А-95+ - 32,45 грн/л, ДТ - 28,95 грн/л.
Сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1 грн/л, - до 27,99 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети подешевели на 50 коп./л, - до 31,29 грн/л и 26,99 грн/л.
Такие сети как Marshal, «Народна», «Нефтек» и «Катрал» опустили цены на 12-50 коп./л.
Средние цены по стране 12 марта снизились на 8-13 коп./л.
Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 12/7 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Shell
|
30,21
|
0,00
|
31,21
|
0,00
|
33,48
|
0,00
|
28,71
|
0,00
|
SOCAR
|
30,99
|
0,00
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
27,30
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
x
|
x
|
25,00
|
0,00
|
UPG
|
28,20
|
0,00
|
29,20
|
0,00
|
32,00
|
0,00
|
26,10
|
0,00
|
WOG
|
30,45
|
-0,50
|
31,45
|
-0,50
|
32,45
|
-0,50
|
28,95
|
-0,50
|
Автотранс
|
28,13
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
26,93
|
0,00
|
Параллель
|
30,19
|
0,00
|
31,19
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
Авиас
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,45
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,32
|
0,00
|
27,82
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
25,67
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
-1,00
|
28,99
|
-1,00
|
31,29
|
-0,50
|
26,99
|
-0,50
|
Marshal
|
26,95
|
-0,30
|
27,45
|
-0,30
|
x
|
x
|
25,60
|
0,00
|
Glusco
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
Надежда
|
28,09
|
0,00
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Chipo
|
28,19
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
-0,50
|
31,49
|
-0,50
|
32,49
|
-0,50
|
28,99
|
-0,50
|
Фактор
|
27,45
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
x
|
x
|
24,20
|
-0,20
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,96
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
26,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,50
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,50
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Народна
|
27,65
|
-0,13
|
28,15
|
-0,13
|
28,63
|
-0,18
|
26,22
|
-0,12
|
Нефтек
|
28,99
|
-0,26
|
29,99
|
-0,26
|
31,49
|
0,00
|
27,49
|
-0,50
|
Катрал
|
27,79
|
-0,20
|
28,77
|
-0,20
|
28,79
|
-0,20
|
26,47
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
28,45
|
-0,09
|
29,17
|
-0,09
|
30,52
|
-0,13
|
26,97
|
-0,08
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление на привлечение к уголовной ответственности Бакулина
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
|Аспирант Альянса: что означает и что меняет новый статус в отношениях Украины и НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 грн для замены со временем банкнот
|Нафтогаз не будет накладывать взыскания на транзитный газ Газпрома, - Витренко
|Цены на строительно-монтажные работы в январе выросли на 17,5%
|Первый транш в рамках предложения новой макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро может быть выделен до конца года
Вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что совместная работа продолжится, чтобы эту программу удалось реализовать эффективным образом.
|Порошенко направил законопроект «О валюте» в парламент
|Рост цен производителей в Украине в феврале замедлился до 1,2% – Госстат
|Порошенко предлагает для компромисса на 1-м этапе ввести налог на выведенный капитал для МСБ
Это интересно
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
|В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев
|Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов