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Дизтопливо в опте 7 февраля подешевело до 25 650 грн
16:25 07.03.2018 |
С понедельника по среду железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 150 грн/т - до 25 650 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 9 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 25 450-25 550 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 25 200 грн/т. «Бизнес Солюшенс», ЗНГК, «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 700-26 000 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 26 500 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал зимний литовский ресурс в Киеве по 27 000 грн/т. Шебелинский продукт по 26 400 грн/т предлагал «НП-Трейдинг».
С понедельника по среду цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 330 грн/т - до 31 600 грн/т.
7 марта кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «НК Вест Ойл», «Концерн Галнафтогаз», ЗНГК, «Альянс Энерго Трейд» и «Бизнес Солюшенс». ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «НП-Трейдинг» торговал шебелинским ресурсом. «Концерн Галнафтогаз» выставлял ресурс также в Сарнах и со станции Основа.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 5 по 7 марта снизилась на 530 грн/т - до 31 970 грн/т.
В пятницу «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Основе. «Бизнес Солюшенс» выставлял мозырский ресурс в Коростене. «Гранд Петрол» торговал литовским ресурсом в Киеве.
В «А-95» отмечают, что основной причиной удешевления оптовых партий топлива в начале марта стало укрепление курса гривны и снижения мировых цен на нефть в средине февраля-начале марта. Кроме того, на цены влияли ближайшие длительные выходные, в преддверии которых трейды старались продать ресурс.
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