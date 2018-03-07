Финансовые новости
- |
- 07.03.18
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В региональных сетях 7 марта автогаз подешевел на 20 коп
12:05 07.03.2018 |
Ряд региональных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа в среднем на 20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности столичная сеть KLO и запорожская ZOG снизили цены на 20 коп./л, ровненская «Олас» - на 25 коп./л. Работающий в Николаевской области «Кворум» опустил цены на 6 коп./л, «Татнефть-АЗС-Украина», представленаня в Полтавской и Харьковской областях, снизила их на 12 коп./л.
Кроме региональных сетей, 7 марта Socar опустил цены на 38 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 2 коп./л, - до 12,91 грн/л.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, - до 12,6 грн/л.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 7 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
7 мар
|
+/-
|
AMIC
|
12,84
|
0,00
|
Shell
|
13,28
|
0,00
|
SOCAR
|
13,57
|
-0,38
|
Укргаздобыча
|
12,59
|
0,00
|
UPG
|
12,70
|
0,00
|
WOG
|
13,30
|
0,00
|
Автотранс
|
12,68
|
0,00
|
Параллель
|
13,26
|
0,00
|
Авиас
|
12,57
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,74
|
0,00
|
KLO
|
13,59
|
-0,20
|
Marshal
|
12,65
|
0,00
|
Glusco
|
13,19
|
0,00
|
Олас
|
12,05
|
-0,25
|
Chipo
|
12,79
|
0,00
|
Кворум
|
12,99
|
-0,06
|
Род-Ник
|
12,90
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,60
|
-0,12
|
Укрнафта
|
12,63
|
0,00
|
ZOG
|
12,99
|
-0,20
|
Mango
|
12,20
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
12,91
|
-0,02
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Данилюк: Не нужно истерик и пиара там, где речь идет о государственных деньгах
|Отцы и мать победы. Тимошенко переигрывает саму себя, нападая на Коболева
|Мощный валютный сброс снова подкосил курс доллара на межбанке
|Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю
|Дизтопливо в опте 7 февраля подешевело до 25 650 грн
|НАБУ расследует перечисление средств в пользу холдинга Ахметова
|Нефть дешевеет 7 марта в ожидании данных о запасах, цена Brent опустилась до $65,2 за баррель
|В региональных сетях 7 марта автогаз подешевел на 20 коп
|В январе-феврале доходы местных бюджетов выросли на 63,8% до 2,8 млрд гривен, - Зубко
Это интересно
|Зафиксирована новая рекордная DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с
|ESET: криптовалютные мошенники переходят на Android
|Porsche присматривается к летающим такси
|Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace
|Meizu хочет спрятать фронтальную камеру в смартфонах за дисплей
|Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок
|Xiaomi представила офисную компьютерную мышь MIJIA с дактилоскопическим сканером