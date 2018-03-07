В региональных сетях 7 марта автогаз подешевел на 20 коп

Ряд региональных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа в среднем на 20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности столичная сеть KLO и запорожская ZOG снизили цены на 20 коп./л, ровненская «Олас» - на 25 коп./л. Работающий в Николаевской области «Кворум» опустил цены на 6 коп./л, «Татнефть-АЗС-Украина», представленаня в Полтавской и Харьковской областях, снизила их на 12 коп./л.

Кроме региональных сетей, 7 марта Socar опустил цены на 38 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 2 коп./л, - до 12,91 грн/л.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, - до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 7 марта 2018 г., грн/л: