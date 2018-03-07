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Цены на светлые нефтепродукты 6 марта не изменились
21:49 06.03.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 марта 2018 г. отмечалось снижение розничных цен на сжиженный газ.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.43 грн/л.
Цена бензина А-95 евро - не изменилась и составляет 29.69 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.51 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 марта 2018 г. подешевел на 0.17% (2.0 коп/л) до 12.85 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.43
|23.50
|-0.00
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|29.69
|25.00
|-0.00
|-0.06
|Дизельное топливо Евро
|27.51
|23.49
|-0.01
|-0.10
|Сжиженный газ
|12.85
|11.30
|-0.17
|-1.32
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,33
|0,0
|30,30
|0,0
|27,82
|0,0
|12,73
|-5,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,29
|-5,9
|SHELL
|30,34
|0,0
|31,36
|0,0
|28,86
|0,0
|13,19
|-0,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,39
|-0,8
|Кло
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|13,79
|0,0
|ОККО
|30,93
|0,0
|31,92
|0,0
|29,43
|0,0
|13,39
|0,0
|ТНК
|28,80
|0,0
|29,09
|0,0
|27,34
|0,0
|12,97
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,47
|-2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
06 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.23% (6 коп/л) до 24.91 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.19% (5 коп/л) до 25.73 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.42% (10 коп/л) до 22.79 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 27 февраля по 06 марта 2018 г. уменьшилась на 0.6%, или 114.1 грн/т, и находится на уровне 19300.72 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.2%, или 2934.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.91
|-0.23
|-1.04
|-6.39
|Бензин А-95 евро
|25.73
|-0.19
|-0.97
|-6.42
|Дизельное топливо евро
|22.79
|-0.42
|-1.82
|-9.01
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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