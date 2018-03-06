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Нефть слабо дорожает 6 марта в ожидании итогов встречи ОПЕК с производителями сланца США
07:51 06.03.2018 |
Мировые цены на нефть слабо растут во вторник утром в ожидании комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.00 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18%, до 65,66 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,19%, до 62,69 доллара за баррель.
ОПЕК и нефтяные компании США заявляли о проведении в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник мск) совместного неформального ужина. Первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Как сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, целью новой встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.
"Я буду удивлен, если США согласятся на какие-либо ограничения добычи, особенно на фоне жестких позиций в торговле администрации Трампа", - сказал агентству MarketWatch главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински (Colin Cieszynski). "В зависимости от того, как идут переговоры, если они вообще происходят, в течение этой недели будем наблюдать значительные колебания цен на нефть в обоих направлениях", - считает эксперт.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный в понедельник. МЭА прогнозирует, что соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, а в следующем году нефтедобывающие государства начнут постепенно выходить из сделки.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку - до конца 2018 года.
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