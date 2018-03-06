Финансовые новости
- |
- 06.03.18
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз продолжает дешеветь 5 марта, а светлые нефтепродукты уже нет
21:01 05.03.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 05 марта 2018 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.12% (3.0 коп/л) до 28.43 грн/л,
Цена бензина А-95 евро выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 29.69 грн/л.
Дизельное топливо евро подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 27.51 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 05 марта 2018 г. подешевел на 0.18% (2.0 коп/л) до 12.87 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.3%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.43
|23.50
|0.12
|-0.07
|Бензин А-95 евро
|29.69
|25.50
|0.05
|-0.07
|Дизельное топливо Евро
|27.51
|23.49
|0.06
|-0.11
|Сжиженный газ
|12.87
|11.30
|-0.18
|-1.67
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.03.2018
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29.33
|0.0
|30.30
|0.0
|27.82
|0.0
|12.78
|-4.0
|ANP
|27.45
|0.0
|27.95
|0.0
|26.00
|0.0
|12.35
|0.0
|SHELL
|30.34
|0.0
|31.36
|0.1
|28.86
|0.2
|13.19
|-7.4
|WOG
|30.95
|0.0
|31.95
|0.0
|29.45
|0.0
|0.00
|0.0
|Авиас Плюс
|27.50
|0.0
|28.00
|0.0
|26.00
|0.0
|12.40
|0.0
|Кло
|28.99
|0.0
|29.99
|0.0
|27.49
|0.0
|13.79
|0.0
|ОККО
|30.93
|0.0
|31.92
|0.0
|29.43
|0.0
|13.39
|0.0
|ТНК
|28.80
|0.0
|29.09
|0.0
|27.34
|0.0
|12.97
|0.0
|Укрнафта
|27.50
|0.0
|28.00
|0.0
|26.00
|0.0
|12.49
|0.0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
05 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.17% (4 коп/л) до 24.97 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.17% (4 коп/л) до 25.78 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.75% (17 коп/л) до 22.88 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 февраля по 05 марта 2018 г. уменьшилась на 0.6%, или 115.6 грн/т, и находится на уровне 19303.33 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.2%, или 2932.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|24.97
|-0.17
|-0.79
|-6.18
|Бензин А-95 евро
|25.78
|-0.17
|-0.48
|-6.25
|Дизельное топливо евро
|22.88
|-0.75
|-1.53
|-8.62
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Казначеи допускают снижение курса доллара на межбанке перед праздником до 26,0-26,20 грн
ТОП-НОВОСТИ
|Кокаин против Путина: зачем Аргентина воюет с Кремлем в истории с VIP-наркотрафиком
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
|Хуже, чем Берлускони: все о победе правых и популистов на выборах в Италии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Автогаз продолжает дешеветь 5 марта, а светлые нефтепродукты уже нет
|Нафтогаз имеет сейчас ресурсы для закупки газа и допускает выпуск еврооблигаций в случае потребности - Витренко
|Нефть дорожает 5 марта, Brent торгуется у $64,8 за баррель
|Нафтогаз получил от Газпрома уведомление об обращении в арбитраж о расторжении контрактов
|Роль стажа увеличат: Кабмин изменит механизм начисления пенсий
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе 2018 г. возрос на 28,1%
Это интересно
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами