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Средняя цена автогаза опустилась ниже 13 грн
12:46 05.03.2018 |
Ряд крупных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа на 5-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG и ОККО опустил цену на 27 коп./л, Chipo - на 40 коп./л, в сетях UPG, Route 20 и «Автопорт» газ подешевел на 20 коп./л.
Такие сети как AMIC, Овис, БРСМ-Нафта, Надежда, Катрал, Нефтек и Mango снизили стоилость СУГ на 5-20 коп./л
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 10 коп./л, - до 12,97 грн/л.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», Текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л.
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС на 5 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,87
|
-0,05
|
Shell
|
13,28
|
0,00
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
Овис
|
12,72
|
-0,12
|
UPG
|
12,70
|
-0,20
|
WOG
|
13,31
|
-0,27
|
Автотранс
|
12,68
|
0,00
|
Параллель
|
13,26
|
0,00
|
Авиас
|
12,67
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,79
|
-0,11
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
13,19
|
0,00
|
Надежда
|
12,69
|
-0,10
|
Chipo
|
12,79
|
-0,40
|
ОККО
|
13,30
|
-0,27
|
Катрал
|
13,07
|
-0,10
|
Автопорт
|
13,50
|
-0,20
|
Укрнафта
|
12,72
|
0,00
|
Нефтек
|
13,19
|
-0,20
|
Mango
|
12,20
|
-0,10
|
Route 20
|
13,30
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
12,97
|
-0,10
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