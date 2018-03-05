Средняя цена автогаза опустилась ниже 13 грн

Ряд крупных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа на 5-40 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG и ОККО опустил цену на 27 коп./л, Chipo - на 40 коп./л, в сетях UPG, Route 20 и «Автопорт» газ подешевел на 20 коп./л.

Такие сети как AMIC, Овис, БРСМ-Нафта, Надежда, Катрал, Нефтек и Mango снизили стоилость СУГ на 5-20 коп./л

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 10 коп./л, - до 12,97 грн/л.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», Текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л.

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС на 5 марта 2018 г., грн/л: