Финансовые новости
- |
- 05.03.18
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Энерготаможня проиграла апелляцию Автотрансу
10:18 05.03.2018 |
Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу Энергетической таможни ГФС и постановил взыскать с госбюджета в пользу компании «СВГ Плюс» (входит в структуру компании «Автотранс») 4,4 млн грн компенсации за задержку оформления импорта топлива зимой 2016-2017 гг. Об этом говорится в постановлении апелляционного суда от 20 февраля.
Суд подтвердил, что должностные лица таможни неправомерно остановили оформление 1,5 тыс. т СУГ, 296,6 т ДТ и 100,8 т бензина. Оформление этого объема нефтепродуктов было остановлено с 15 декабря 2016 г. по 14 января 2017 г. Товар был выпущен в свободный оборот в двадцатых числах февраля.
Задержку с таможенным оформлением Энергетическая таможня объясняла поручениями следователей СБУ, которые обязывали ее проводить пробы товара на содержание сильнодействующих и ядовитых веществ, ссылаясь на собственное расследование.
Суд посчитал, что несмотря на ориентировки и письма СБУ, таможней не была соблюдена процедура таможенного контроля и взятия проб (образцов) для определения принадлежности к сильнодействующим или ядовитым веществам.
Сама Служба безопасности Украины в качестве участника судебного процесса не привлекалась.
Сумма 4,4 млн грн включает в себя 1,9 млн грн дополнительных затрат на услуги железной дороги, 542 тыс. грн затрат, понесенных из-за роста акциза с €31/1 000 л до €52/1 000 л, 1,95 млн грн - за вынужденные штрафные санкции за несвоевременный возврат цистерн и их простой в Украине.
Напомним, кроме «СВГ Плюс» с исками против Энерготаможни обратились компании «Олан» (GT Group) и «Укргазпетролеум». По иску «Олана» суд присудил компенсацию 6,25 млн грн, последняя информация о стадии рассмотрения иска «Укргазпетролеума» на 1,75 млн грн датирована декабрем 2017 г., когда было назначено последнее судебное заседание.
Как сообщал enkorr, с середины ноября 2016 г. СБУ начала выборочные остановки таможенного оформления сжиженного газа на станциях Купянск-Сортировочный, Хутор-Михайловский и Спартак. Впоследствии был опубликован список, являющийся внутренней ориентировкой для таможенной службы по задержанию всех грузов указанных в нем 16-ти компаний.
Одним из требований следователей стали отборы проб с импортных партий сжиженного газа, что приводило к удорожанию ресурса из-за длительных задержек, которые в ряде случаев уже достигают 30 дней. Впрочем, даже после таможенного оформления следователи изымали груз в качестве вещественных доказательств. При этом до сих пор непонятна связь между изъятием груза и делом о финансировании терроризма, на которое ссылается СБУ.
Справка enkorr
Группа компаний «Автотранс» (Полтава) работает на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа с 1999 г. Сеть компании насчитывает примерно 40 АЗС и АГЗП. Оператор является одним из старейших игроков украинского рынка СУГ и на сегодня входит в ТОП-10 оптовых поставщиков сжиженного газа. В 2017 г. компания импортировала 19 тыс. т СУГ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе
|Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
|Кольцо над барыжным дуэтом Захарченко-Тимофеев чекисты сжимают день ото дня
|Смолий: Мы впервые разработали стратегию НБУ с целями на среднесрочную перспективу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде
|Средняя цена автогаза опустилась ниже 13 грн
|В январе-феврале поступления в сводный бюджет выросли на 2,4% до 135 млрд гривен, - ГФС
|НБУ не ожидает негативного влияния на платежный баланс принятие законопроекта о валюте
|Энерготаможня проиграла апелляцию Автотрансу
|Украина снизила запасы газа в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с начала отопительного сезона
Это интересно
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами