Энерготаможня проиграла апелляцию Автотрансу

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу Энергетической таможни ГФС и постановил взыскать с госбюджета в пользу компании «СВГ Плюс» (входит в структуру компании «Автотранс») 4,4 млн грн компенсации за задержку оформления импорта топлива зимой 2016-2017 гг. Об этом говорится в постановлении апелляционного суда от 20 февраля.

Суд подтвердил, что должностные лица таможни неправомерно остановили оформление 1,5 тыс. т СУГ, 296,6 т ДТ и 100,8 т бензина. Оформление этого объема нефтепродуктов было остановлено с 15 декабря 2016 г. по 14 января 2017 г. Товар был выпущен в свободный оборот в двадцатых числах февраля.

Задержку с таможенным оформлением Энергетическая таможня объясняла поручениями следователей СБУ, которые обязывали ее проводить пробы товара на содержание сильнодействующих и ядовитых веществ, ссылаясь на собственное расследование.

Суд посчитал, что несмотря на ориентировки и письма СБУ, таможней не была соблюдена процедура таможенного контроля и взятия проб (образцов) для определения принадлежности к сильнодействующим или ядовитым веществам.

Сама Служба безопасности Украины в качестве участника судебного процесса не привлекалась.

Сумма 4,4 млн грн включает в себя 1,9 млн грн дополнительных затрат на услуги железной дороги, 542 тыс. грн затрат, понесенных из-за роста акциза с €31/1 000 л до €52/1 000 л, 1,95 млн грн - за вынужденные штрафные санкции за несвоевременный возврат цистерн и их простой в Украине.

Напомним, кроме «СВГ Плюс» с исками против Энерготаможни обратились компании «Олан» (GT Group) и «Укргазпетролеум». По иску «Олана» суд присудил компенсацию 6,25 млн грн, последняя информация о стадии рассмотрения иска «Укргазпетролеума» на 1,75 млн грн датирована декабрем 2017 г., когда было назначено последнее судебное заседание.

Как сообщал enkorr, с середины ноября 2016 г. СБУ начала выборочные остановки таможенного оформления сжиженного газа на станциях Купянск-Сортировочный, Хутор-Михайловский и Спартак. Впоследствии был опубликован список, являющийся внутренней ориентировкой для таможенной службы по задержанию всех грузов указанных в нем 16-ти компаний.

Одним из требований следователей стали отборы проб с импортных партий сжиженного газа, что приводило к удорожанию ресурса из-за длительных задержек, которые в ряде случаев уже достигают 30 дней. Впрочем, даже после таможенного оформления следователи изымали груз в качестве вещественных доказательств. При этом до сих пор непонятна связь между изъятием груза и делом о финансировании терроризма, на которое ссылается СБУ.

Справка enkorr

Группа компаний «Автотранс» (Полтава) работает на рынке нефтепродуктов и сжиженного газа с 1999 г. Сеть компании насчитывает примерно 40 АЗС и АГЗП. Оператор является одним из старейших игроков украинского рынка СУГ и на сегодня входит в ТОП-10 оптовых поставщиков сжиженного газа. В 2017 г. компания импортировала 19 тыс. т СУГ.