Финансовые новости
- |
- 05.03.18
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дорожает 5 марта на сообщениях о приостановке добычи в Ливии
07:52 05.03.2018 |
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения о приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.28 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,37% - до 64,61 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,36% - до 61,47 доллара за баррель.
Добыча нефти на месторождении "Шарара" в Ливии приостановлена с воскресенья после закрытия трубопровода, ведущего от этого месторождения до терминала на НПЗ в городе Эз-Завия, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Причины закрытия трубопровода и вероятную продолжительность приостановки добычи источники не назвали.
"Цены на нефть реагируют на ситуацию с поставками из-за приостановки добычи в Ливии. Ожидалось, что геополитические риски в Ливии уменьшились, однако это оказалось ошибочным. Даже если добыча на месторождении "Шарара" возобновится, риск еще одной приостановки останется", - приводит агентство мнение главного экономиста государственной Japan Oil, Gas & Metals National Corp. Такаюки Ногами (Takayuki Nogami).
В то же время инвесторы ожидают новостей с ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая проходит 5-9 марта. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что главной целью встречи ОПЕК с производителями сланцевой нефти США будет сравнение планов и прогнозов по рынку нефти, но о присоединении американских "сланцевиков" к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ речи нет.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Снайпер с пулеметом. Кто такие марксмены и зачем они нужны на Донбассе
|Война пошлин: Трамп пригрозил обложить налогом европейские автомобили
|Кольцо над барыжным дуэтом Захарченко-Тимофеев чекисты сжимают день ото дня
|Смолий: Мы впервые разработали стратегию НБУ с целями на среднесрочную перспективу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|Коболев обжалует штраф на 8 миллиардов в суде
|Средняя цена автогаза опустилась ниже 13 грн
|В январе-феврале поступления в сводный бюджет выросли на 2,4% до 135 млрд гривен, - ГФС
|НБУ не ожидает негативного влияния на платежный баланс принятие законопроекта о валюте
|Энерготаможня проиграла апелляцию Автотрансу
|Украина снизила запасы газа в ПХГ на 43% до 9,6 млрд куб. м с начала отопительного сезона
Это интересно
|Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
|Amazon покупает стартап Ring c офисом в Украине более чем за $1 млрд
|Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами