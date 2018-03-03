Финансовые новости
- |
- 03.03.18
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«А-95» прогнозирует дальнейшее снижение автогаза в рознице
10:19 03.03.2018 |
Текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».
«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
По его словам, в сетях верхнего ценового сегмента цена может снизиться до 12,8-12,9 грн/л с текущих 13,50-13,99 грн/л.
«Стоимость СУГ в Восточной Европе в последнее время демонстрирует рост, но это ситуативная динамика. После повышения температуры трейдеры ожидают прекращения роста», - добавил А. Куюн.
По данным «А-95», за первые две декады февраля котировки газа на белорусско-польской границе планомерно снижались с $440 до $370/л, однако в начале марта стоимость пропан-бутановой смеси превысила $400/т.
Как сообщал enkorr, в течение предыдущего месяца оптовые цены СУГ в среднем упали на 12,5% - с 22 250 грн/т в начале февраля до 19 300 грн/т в конце месяца. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ был реализован в среднем по 17100 грн/т (без стоимости налива).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блеф Газпрома. Почему Россия может сама похоронить Северный поток-2
|Узким местом в работе ГТС является ограниченный темп подъема газа из ПХГ - Витренко
|Казначеи ждут от иностранцев завода в Украину валюты под скупку новых выпусков гособлигаций
|Китай отказался покупать Роснефть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатом будет использовать американские модульные реакторы
|«А-95» прогнозирует дальнейшее снижение автогаза в рознице
|ДТ в опте опустилось ниже 26 000 грн
|Смолий: Мы впервые разработали стратегию НБУ с целями на среднесрочную перспективу
|Блеф Газпрома. Почему Россия может сама похоронить Северный поток-2
|Нафтогаз намерен потребовать от Газпрома компенсацию стоимости импорта газа из ЕС
|Узким местом в работе ГТС является ограниченный темп подъема газа из ПХГ - Витренко
Это интересно
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
|Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga 730 с поддержкой Alexa
|Спецслужбы теперь могут взломать любой iPhone
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер