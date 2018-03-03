«А-95» прогнозирует дальнейшее снижение автогаза в рознице

Текущий уровень оптовых цен на сжиженный газ дает основания ожидать в ближайшее время снижение розничных цен на 50 коп./л, до 12,6 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

«Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/т при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей», - отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.

По его словам, в сетях верхнего ценового сегмента цена может снизиться до 12,8-12,9 грн/л с текущих 13,50-13,99 грн/л.

«Стоимость СУГ в Восточной Европе в последнее время демонстрирует рост, но это ситуативная динамика. После повышения температуры трейдеры ожидают прекращения роста», - добавил А. Куюн.

По данным «А-95», за первые две декады февраля котировки газа на белорусско-польской границе планомерно снижались с $440 до $370/л, однако в начале марта стоимость пропан-бутановой смеси превысила $400/т.

Как сообщал enkorr, в течение предыдущего месяца оптовые цены СУГ в среднем упали на 12,5% - с 22 250 грн/т в начале февраля до 19 300 грн/т в конце месяца. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ был реализован в среднем по 17100 грн/т (без стоимости налива).