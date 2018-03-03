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ДТ в опте опустилось ниже 26 000 грн
10:17 03.03.2018 |
С понедельника по пятницу железнодорожные партии дизельного топлива подешевели в среднем на 440 грн/т - до 25 940 грн/т. Об этом enkorr рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу с российским дизтопливом на ст. Новоград-Волынский выходили 9 компаний: «Е.Коннект», «Анвитрейд», «Глуско Украина», «Белойл Систем», «Темиртранс-Захид», «Закарпатнефтепродукт-М», «Альянс Энерго Трейд», «Параллель» и «Концерн Галнафтогаз». Ресурс торговался в диапазоне 25 800-26 000 грн/т. При этом в ходе торгов цена опускалась до уровня 25 700 грн/т. В последний раз ДТ торговалось по такой цене в середине декабря 2017 г. «Бизнес Солюшенс», ЗНГК и «Концерн Галнафтогаз» выставляли белорусский ресурс в Коростене по 25 800-26 000 грн/т.
«Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугское зимнее дизтопливо со ст. Кагамлыкская по 27 550 грн/т. «Гранд Петрол» предлагал зимний литовский ресурс в Киеве по 27 500 грн/т; арктический - по 29 000 грн/т.
С понедельника по пятницу цены на железнодорожные партии бензина марки А-92 в среднем снизились на 330 грн/т - до 31 600 грн/т.
1 мартра кременчугскую «двойку» в Полтавской области предлагали «Укртатнафта» и «Альянс Энерго Трейд». На площадку в Коростене с А-92 выходила «БНХ-Украина», ЗНГК и «Бизнес Солюшенс». ЗНГК выставляла белорусскую «двойку» в Василькове. «Газтрон-Украина» торговал шебелинским ресурсом.
Средняя стоимость железнодорожных партий бензина марки А-95 с 26 февраля по 2 марта снизилась на 290 грн/т - до 32 750 грн/т.
В пятницу «Укртатнафта», «Альянс Ойл Украина» и «Альянс Энерго Трейд» предлагали кременчугскую «пятерку» в Кагамлыке. «Концерн Галнафтогаз» торговал литовским топливом в Сарнах, белорусским - в Коростене, польским - с базиса «Мостиска-2». ЗНГК также выставляли мозырский ресурс в Коростене. «Гранд Петрол» торговал литовским ресурсом в Киеве.
В «А-95»отмечают, что основной причиной удешевления оптовых партий топлива в начале марта стало укрепление курса гривны и снижения мировых цен на нефть в средине февраля-начале марта.
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