«Сетевики» 2 марта снизили цену автогаза на 5-10 коп.

Ряд крупных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа на 5-10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG опустил цену на 5 коп./л, ОККО - на 1 коп./л, в сети АMIC газ подешевел на 10 коп./л. «Параллель» снизила стоимость автогаза сразу на 20 коп./л. СУГ также незначительно подешевел и в сети «Привата»: «Авиас» снизил цену на 5 коп./л, «Укрнафта» - на 3 коп./л.

Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 3 коп./л, - до 13,06 грн/л. Таким образом, стоимость автогаза составляет примерно 44,5% от цены бензина А-95.

Как сообщал enkorr, в течение предыдущего месяца оптовые цены СУГ в среднем упали на 12,5% - с 22 250 грн/т в начале февраля до 19 300 грн/т в конце месяца. Трейдеры объясняли это снижение сезонным фактором.

Стоимость автогаза на АГЗС на 2 марта 2018 г., грн/л: