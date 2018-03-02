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«Сетевики» 2 марта снизили цену автогаза на 5-10 коп.
11:46 02.03.2018 |
Ряд крупных сетей АЗС снизили цену сжиженного газа на 5-10 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG опустил цену на 5 коп./л, ОККО - на 1 коп./л, в сети АMIC газ подешевел на 10 коп./л. «Параллель» снизила стоимость автогаза сразу на 20 коп./л. СУГ также незначительно подешевел и в сети «Привата»: «Авиас» снизил цену на 5 коп./л, «Укрнафта» - на 3 коп./л.
Средние цены по стране, по данным «А-95», опустились на 3 коп./л, - до 13,06 грн/л. Таким образом, стоимость автогаза составляет примерно 44,5% от цены бензина А-95.
Как сообщал enkorr, в течение предыдущего месяца оптовые цены СУГ в среднем упали на 12,5% - с 22 250 грн/т в начале февраля до 19 300 грн/т в конце месяца. Трейдеры объясняли это снижение сезонным фактором.
Стоимость автогаза на АГЗС на 2 марта 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
2 мар
|
+/-*
|
AMIC
|
12,92
|
-0,10
|
Shell
|
13,28
|
0,00
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,69
|
0,00
|
UPG
|
12,90
|
0,00
|
WOG
|
13,58
|
-0,05
|
Автотранс
|
12,68
|
0,00
|
Параллель
|
13,26
|
-0,20
|
Авиас
|
12,67
|
-0,05
|
БРСМ-Нафта
|
12,90
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
0,00
|
Glusco
|
13,19
|
0,00
|
Надежда
|
12,79
|
0,00
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,57
|
-0,01
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,72
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,72
|
-0,03
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Mango
|
12,30
|
0,00
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,06
|
-0,03
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