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Нефть торгуется разнонаправленно 2 марта на ожиданиях встречи ОПЕК со сланцевыми нефтедобытчиками
07:44 02.03.2018 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром не демонстрируют единой динамики, инвесторы находятся в ожидании встречи представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с производителями сланцевой нефти на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.38 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% - до 66,26 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - снижалась на 0,02%, до 60,98 доллара за баррель.
ОПЕК в понедельник, 5 марта проведет в Хьюстоне (Техас, США) обед с представителями американских компаний, занимающихся добычей сланцевых углеводородов. В мероприятии, как ожидается, примет участие генсек организации Мохаммед Баркиндо.
В середине октября 2017 года генсек ОПЕК заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США.
Кроме того, рынки продолжают реагировать на еженедельные данные по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли, по данным минэнерго США, на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали роста только на 2,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, составив 28,8 миллиона баррелей.
"Несмотря на то что снижение уровня запасов в Кушинге продолжилось (они опустились ниже 30 миллионов баррелей впервые с конца 2014 года), общий рост запасов нефти в США затмил эти хорошие новости", - цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
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