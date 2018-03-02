Финансовые новости
- |
- 02.03.18
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп
18:01 01.03.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 марта 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.44 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.70 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.54 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 марта 2018 г. подешевел на 0.65% (8.0 коп/л) до 12.92 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.5%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.44
|23.50
|-0.02
|-0.11
|Бензин А-95 евро
|29.70
|25.50
|-0.01
|-0.12
|Дизельное топливо Евро
|27.54
|23.49
|0.00
|-0.14
|Сжиженный газ
|12.92
|11.30
|-0.65
|-1.65
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,33
|0,0
|30,30
|0,0
|27,82
|0,0
|12,84
|-10,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,36
|-14,0
|SHELL
|30,34
|0,1
|31,36
|0,1
|28,85
|0,1
|13,28
|-1,2
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,42
|-12,8
|Кло
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|13,79
|0,0
|ОККО
|30,92
|0,0
|31,91
|0,0
|29,43
|0,0
|13,62
|0,0
|ТНК
|28,80
|0,0
|29,09
|0,0
|27,34
|0,0
|12,97
|0,0
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,50
|-11,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
01 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.1% (2 коп/л) до 25.11 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 25.90 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1 коп/л до 23.15 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 февраля по 01 марта 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 48.4 грн/т, и находится на уровне 19558.34 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.1%, или 2442.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.11
|-0.07
|-0.20
|-5.38
|Бензин А-95 евро
|25.90
|-0.08
|-0.34
|-5.52
|Дизельное топливо евро
|23.15
|-0.02
|-0.04
|-8.58
Средняя мелкооптовая цена бензин А-95 евро:
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк не на шутку растревожил валютный рынок, спровоцировав новый провал доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Чудо-оружие Путина оказалось пафосным маразмом
|МИД инициирует трехсторонние переговоры по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС
|Госбюджет в январе-феврале недовыполнен по доходам на 10,5% - Госказначейство
|ГФС выписала мне 8,3 млрд грн штрафа за отказ оформлять и оплачивать поставляемый Газпромом газ в ОРДЛО, - Коболев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина выплатила $444,4 млн процентов по реструктуризированным евробондам - Минфин
|МИД инициирует трехсторонние переговоры по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС
|Рада приняла за основу законопроект об эффективном управлении правами в сфере авторского права
|Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп
|Рада приняла законопроект о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи
|Рада приняла в 1-ом чтении законопроект о раскрытии информации в добывающих отраслях
|Госбюджет в январе-феврале недовыполнен по доходам на 10,5% - Госказначейство
Это интересно
|FCA прекратит выпуск легковых машин с дизельными моторами
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter