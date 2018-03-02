Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп

18:01 01.03.2018 |

Нефть и безнин

 

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 марта 2018 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, сообщает Терминал.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 28.44 грн/л,

Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.70 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.54 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 марта 2018 г. подешевел на 0.65% (8.0 коп/л) до 12.92 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.5%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп

 

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 28.44 23.50 -0.02 -0.11
Бензин А-95 евро 29.70 25.50 -0.01 -0.12
Дизельное топливо Евро 27.54 23.49 0.00 -0.14
Сжиженный газ 12.92 11.30 -0.65 -1.65


Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л
AMIC 29,33 0,0 30,30 0,0 27,82 0,0 12,84 -10,0
ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,36 -14,0
SHELL 30,34 0,1 31,36 0,1 28,85 0,1 13,28 -1,2
WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,42 -12,8
Кло 28,99 0,0 29,99 0,0 27,49 0,0 13,79 0,0
ОККО 30,92 0,0 31,91 0,0 29,43 0,0 13,62 0,0
ТНК 28,80 0,0 29,09 0,0 27,34 0,0 12,97 0,0
Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,50 -11,4

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

01 марта 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.1% (2 коп/л) до 25.11 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.1% (2 коп/л) до 25.90 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1 коп/л до 23.15 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 февраля по 01 марта 2018 г. увеличилась на 0.2%, или 48.4 грн/т, и находится на уровне 19558.34 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.1%, или 2442.2 грн/т.


Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, %
Бензин А-92 евро 25.11 -0.07 -0.20 -5.38
Бензин А-95 евро 25.90 -0.08 -0.34 -5.52
Дизельное топливо евро 23.15 -0.02 -0.04 -8.58

Средняя мелкооптовая цена бензин А-95 евро:

Средняя цена автогаза на АЗС 1 марта опустилась еще на 8 коп

 
 

ПО РУБРИКАМ

01.03 Нац­банк не на шут­ку рас­тре­во­жил ва­лют­ный ры­нок, спро­во­ци­ро­вав но­вый про­вал дол­ла­ра

01.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 1 мар­та про­дол­жил дви­же­ние в по­ло­жи­тель­ном трен­де

01.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 01.03.18

01.03 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 1 мар­та со­ста­вил 26.6695 грн.

01.03 Дол­лар про­дол­жа­ет рал­ли 1 мар­та в ожи­да­нии вы­ступ­ле­ния гла­вы ФРС в Се­на­те

01.03 НБУ счи­та­ет низ­ким риск ослаб­ле­ния устой­чи­во­сти эко­но­ми­ки из-за при­то­ка внеш­не­го ка­пи­та­ла в ОВГЗ

01.03 Укр­эк­сим­банк про­дал LPN на 4 млрд гри­вен

01.03 НБУ рас­счи­ты­ва­ет за­вер­шить ра­бо­ту над от­кры­ти­ем до­сту­па к ОВГЗ через Clearstream к кон­цу го­да

01.03 Порт­фель ОВГЗ бан­ков Укра­и­ны со­кра­тил­ся на 4,73 млрд грн

01.03 НБУ про­дол­жит по­вы­ше­ние учет­ной став­ки в слу­чае уси­ле­ния ин­фля­ци­он­ных рис­ков

01.03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 1.03.17

01.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 28.02.18

01.03 НБУ по­вы­сил учет­ную став­ку с 16% до 17%

01.03 Бир­жи Ки­тая и Гон­кон­га за­кры­лись ро­стом на ста­ти­сти­ке из КНР

01.03 По­ро­шен­ко одоб­рил раз­ре­ше­ние НБУ со­здать кре­дит­ный ре­естр

• дальше…

01.03 Укра­и­на вы­пла­ти­ла $444,4 млн про­цен­тов по ре­струк­ту­ри­зи­ро­ван­ным ев­ро­бон­дам - Мин­фин

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект об эф­фек­тив­ном управ­ле­нии пра­ва­ми в сфе­ре ав­тор­ско­го пра­ва

01.03 Сред­няя це­на ав­то­га­за на АЗС 1 мар­та опу­сти­лась еще на 8 коп

01.03 Ра­да при­ня­ла за­ко­но­про­ект о де­ре­гу­ля­ции раз­ре­ши­тель­ных про­це­дур в сфе­ре неф­те­га­зо­до­бы­чи

01.03 Ра­да при­ня­ла в 1-ом чте­нии за­ко­но­про­ект о рас­кры­тии ин­фор­ма­ции в до­бы­ва­ю­щих от­рас­лях

01.03 Гос­бюд­жет в ян­ва­ре-фев­ра­ле не­до­вы­пол­нен по до­хо­дам на 10,5% - Госказ­на­чей­ство

01.03 НБУ счи­та­ет низ­ким риск ослаб­ле­ния устой­чи­во­сти эко­но­ми­ки из-за при­то­ка внеш­не­го ка­пи­та­ла в ОВГЗ

01.03 В фев­ра­ле укра­ин­ский ав­то­ры­нок вы­рос на 22%, но тем­пы за­мед­ля­ют­ся

01.03 НБУ от­ме­ча­ет уси­ле­ние оп­ти­миз­ма в от­но­ше­нии про­хож­де­ния оче­ред­но­го пе­ре­смот­ра про­грам­мы с МВФ

• дальше…

01.03 Чу­до-ору­жие Пу­ти­на ока­за­лось па­фос­ным ма­раз­мом

01.03 Пу­тин по­ка­зал се­на­то­рам муль­тик и гро­зил США но­вым ядер­ным ору­жи­ем

01.03 ExxonMobil вы­хо­дит из сов­мест­ных с Рос­нефтью про­ек­тов из-за ан­ти­рос­сий­ских санк­ций

28.02 МВФ дал но­вый про­гноз ро­ста гло­баль­ной эко­но­ми­ки на 2018-2019 год

28.02 Дво­ю­род­но­го бра­та Пу­ти­на за­по­до­зри­ли в от­мы­ва­нии де­нег

28.02 Па­вел Фель­ген­гау­эр: Са­мая боль­шая рос­сий­ская груп­пи­ров­ка за всю Си­рий­скую вой­ну ока­за­лась му­со­ром

27.02 В США за­бло­ки­ро­ва­на оче­ред­ная сдел­ка с ки­тай­ца­ми в по­лу­про­вод­ни­ко­вой от­рас­ли

27.02 ФРС бу­дет по­вы­шать про­цент­ные став­ки по­сте­пен­но, про­гноз для эко­но­ми­ки США оста­ет­ся силь­ным - Пау­элл

27.02 Рос­сия сно­ва пу­сти­ла по­ез­да через Укра­и­ну

27.02 Мак­рон пе­ре­смат­ри­ва­ет ми­гра­ци­он­ную по­ли­ти­ку

26.02 Ту­нис­ский за­лет. За­чем Пу­тин вме­ши­ва­ет­ся в вой­ну в Ли­вии

26.02 Че­го до­би­ва­ют­ся ми­ро­вые дер­жа­вы в Си­рии

26.02 Аме­ри­кан­ские фир­мы пре­кра­ща­ют со­труд­ни­че­ство с ору­жей­ным лоб­би NRA

26.02 Ки­тай: Си Цзинь­пи­на пред­ла­га­ют оста­вить у вла­сти и по­сле 2023 го­да

26.02 Храм Гро­ба Гос­под­ня за­крыл­ся в знак про­те­ста впер­вые за 100 лет

• дальше…

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

• дальше…

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

01.03 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект По­ро­шен­ко об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

01.03 Как По­ро­шен­ко со­брал­ся по­бе­дить на вы­бо­рах по­пули­стов

01.03 За­кон о Нац­без­опас­но­сти: Что По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет из­ме­нить в ар­мии и обо­роне

28.02 С та­мож­ни уби­ра­ют ко­ляд­ни­ков

28.02 Про­филь­ный ко­ми­тет ре­ко­мен­до­вал Ра­де при­нять за ос­но­ву пре­зи­дент­ский за­ко­но­про­ект о Выс­шем ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де

28.02 КС при­знал не­кон­сти­ту­ци­он­ным за­кон о язы­ко­вой по­ли­ти­ке

28.02 По­ро­шен­ко ввел Лу­цен­ко в со­став Со­ве­та по во­про­сам су­деб­ной ре­фор­мы

28.02 Три ки­та Ти­мо­шен­ко. Мир на­ро­дам, зем­ля кре­стья­нам, кнут и пря­ник оли­гар­хам

27.02 Воз­вра­ще­ние га­зо­вой прин­цес­сы: Ти­мо­шен­ко анон­си­ро­ва­ла за­ко­но­про­ект, за­пре­ща­ю­щий ма­ни­пу­ля­ции с ГТС

27.02 Ми­нюст ис­клю­чил Да­ни­лю­ка из ре­ест­ра долж­ни­ков

27.02 НАБУ за­дер­жа­ло на­хо­див­ше­го­ся в ро­зыс­ке экс-ру­ко­во­ди­те­ля под­раз­де­ле­ния Энер­го­ато­ма по де­лу экс-де­пу­та­та Ра­ды Мар­ты­нен­ко

27.02 Тан­ко­вые шко­лы. По­че­му укра­ин­ский Оплот луч­ше рос­сий­ско­го Т-90

26.02 Мир­ный план Ти­мо­шен­ко. При чем здесь че­мо­дан­чик из "Кри­ми­наль­но­го чтива"

• дальше…

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

28.02 Ком­па­ния Porsche опро­верг­ла от­каз от ди­зе­лей

28.02 Amazon по­ку­па­ет стар­тап Ring c офи­сом в Укра­ине бо­лее чем за $1 млрд

28.02 Са­мый ма­лень­кий крос­со­вер Hyundai пе­ре­ве­ли на элек­тро­тя­гу

27.02 Пред­по­ла­га­е­мый со­зда­тель Bitcoin об­ви­ня­ет­ся в не­за­кон­ном при­сво­е­нии чу­жой крип­то­ва­лю­ты на сум­му свы­ше $5 млрд

27.02 Lenovo пред­ста­ви­ла но­ут­бук-транс­фор­мер Yoga 730 с под­держ­кой Alexa

27.02 Спец­служ­бы те­перь мо­гут взло­мать лю­бой iPhone

27.02 FCA пре­кра­тит вы­пуск лег­ко­вых ма­шин с ди­зель­ны­ми мо­то­ра­ми

26.02 Volvo от­ка­жет­ся от раз­ра­бот­ки но­вых дви­га­те­лей внут­рен­не­го сго­ра­ния

26.02 SanDisk пред­ста­ви­ла са­мую быст­рую в ми­ре кар­ту UHS-I microSD

26.02 Пер­вой мо­де­лью суб­брен­да Seat для «го­ря­чих» ма­шин стал крос­со­вер

26.02 Sony пред­ста­ви­ла флаг­ман­ские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с ди­зай­ном Ambient Flow

26.02 Со­сто­ял­ся анонс флаг­ман­ско­го смарт­фо­на Samsung Galaxy S9

23.02 Ком­па­ния Peugeot сме­ни­ла фур­гон Partner на Rifter

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно