Финансовые новости
- |
- 28.02.18
- |
- 15:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Автогаз в рознице 28 февраля продолжает дешеветь
12:05 28.02.2018 |
С 27 по 28 февраля стоимость автогаза в ряде сетей АЗС снизилась на 3-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, наибольше падение произошло в сети «Фактор», где стоимость СУГ снизилась на 30 коп./л, - до 12,20 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 19 коп./л, - до 13,63 грн/л.
На 3-15 коп./л снизились цены на заправках SUN OIL, «Автотранс», Marshal, «Овис», «Катрал», «Татнефть», Mango.
Средняя цена СУГ по Украине 28 февраля составила 13,11 грн/л (-3 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 28 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
28 фев
|
+/-*
|
AMIC
|
13,03
|
0,00
|
Shell
|
13,29
|
0,00
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,58
|
-0,13
|
UPG
|
12,90
|
0,00
|
WOG
|
13,63
|
-0,19
|
Автотранс
|
12,68
|
-0,05
|
Параллель
|
13,46
|
0,00
|
Авиас
|
12,72
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,93
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
-0,10
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Овис
|
12,84
|
-0,06
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,58
|
0,00
|
Катрал
|
13,17
|
-0,10
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,81
|
-0,15
|
Укрнафта
|
12,75
|
0,00
|
Фактор
|
12,20
|
-0,30
|
Mango
|
12,39
|
-0,03
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
13,11
|
-0,03
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал неконституционным закон о языковой политике
|Конституционный Суд признал неконституционным налогообложение пенсий
|Три кита Тимошенко. Мир народам, земля крестьянам, кнут и пряник олигархам
|Павел Фельгенгауэр: Самая большая российская группировка за всю Сирийскую войну оказалась мусором
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|С таможни убирают колядников
|Нефть дешевеет 28 февраля в ожидании статистики из США
|В 2017 прямые иностранные инвестиции составили $1,9 млрд
|В 2017 прямые инвестиции из Украины составили $6,3 млрд
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде
Согласно информации, озвученной главой комитета Русланом Князевичем (БПП), в своем выводе комитет рекомендует парламенту принять за основу "именно президентский законопроект как тот, который внесен надлежащим субъектом права законодательной инициативы".
|КС признал неконституционным закон о языковой политике
Это интересно
|Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
|SanDisk представила самую быструю в мире карту UHS-I microSD
|Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
|Sony представила флагманские Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact с дизайном Ambient Flow
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения