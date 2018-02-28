Автогаз в рознице 28 февраля продолжает дешеветь

С 27 по 28 февраля стоимость автогаза в ряде сетей АЗС снизилась на 3-30 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, наибольше падение произошло в сети «Фактор», где стоимость СУГ снизилась на 30 коп./л, - до 12,20 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 19 коп./л, - до 13,63 грн/л.

На 3-15 коп./л снизились цены на заправках SUN OIL, «Автотранс», Marshal, «Овис», «Катрал», «Татнефть», Mango.

Средняя цена СУГ по Украине 28 февраля составила 13,11 грн/л (-3 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 28 февраля 2018 г., грн/л: