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СУГ в рознице еще немного подешевел 27.02.18
13:00 27.02.2018 |
С 26 по 27 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-50 коп./л. Об этомenkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети SKY стоимость автогаза снизилась на 50 коп./л - до 12,55 грн/л. В сети «Азовнефтепродукт» СУГ подешевел на 40 коп./л, до 13,00 грн/л.
На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, UPG, WOG, «Укргаздобыча», Shell, «Автопорт», «Кворум» и ОККО
Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,20грн/л (-6 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 26 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,03
|
-0,01
|
Shell
|
13,29
|
-0,06
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
UPG
|
12,90
|
-0,20
|
WOG
|
13,82
|
-0,03
|
Автотранс
|
12,73
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
0,00
|
Авиас
|
12,72
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,93
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
Glusco
|
13,19
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,69
|
-0,20
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,58
|
-0,21
|
Автопорт
|
13,70
|
-0,30
|
SKY
|
12,55
|
-0,50
|
Укрнафта
|
12,75
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
13,00
|
-0,40
|
Кворум
|
13,25
|
-0,05
|
Jazz Oil
|
11,89
|
0,00
|
Средняя цена:
|
13,14
|
-0,06
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