СУГ в рознице еще немного подешевел 27.02.18

С 26 по 27 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-50 коп./л. Об этомenkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети SKY стоимость автогаза снизилась на 50 коп./л - до 12,55 грн/л. В сети «Азовнефтепродукт» СУГ подешевел на 40 коп./л, до 13,00 грн/л.

На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, UPG, WOG, «Укргаздобыча», Shell, «Автопорт», «Кворум» и ОККО

Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,20грн/л (-6 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 26 февраля 2018 г., грн/л: