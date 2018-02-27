Розничные цены на ДТ и бензины снизились 27 февраля в пределах 15-50 коп

С 26 по 27 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 15-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть «Азовнефтепродукт» снизила цены на все виды топлива на 50 коп/л: А-92 - до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, А-95+ - до 31,00 грн/л, ДТ - до 28,50 грн/л. Также на 50 коп/л топливо подешевело в сети SKY.

Такие сети как «Автопорт», Marshal и Shell опустили цены на 15-35 коп./л.

Средние цены по стране 23 февраля снизились на 1-2 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение мировых цен на сырую нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 февраля 2018 г., грн/л: