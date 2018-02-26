Потребление бензинов и ДТ в январе продолжило рост, – Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в январе 2018 г. составило 420 тыс. т, что на 1,6% (на 6,7 тыс. т) выше результата января прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в январе увеличилось на 14,6% - до 219 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-7,6%) и составило 36,7 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в январе снизилась на 9,6% (на 7,4 тыс. т) - до 73,6 тыс. т, продажи бензинов сократились на 11% - до 90 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине за отчетный месяц сократилось на 9,8% - до 127 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 7,5% - до 293 тыс. т.

Как сообщал enkorr, баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе 2018 г. составил 510 тыс. т, что на 11,5% больше показателя января 2017 г. (457,6 тыс. т).

Баланс бензинов за отчетный период сократился на 4,4% - до 137,08 тыс. т. При этом импорт упал на 10% - до 79,1 тыс. т. Баланс дизтоплива за первый месяц 2018 г. вырос на 19% - до 373 тыс. т. При этом импорт увеличился до 322 тыс. т (+20%).