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На АЗС сегодня незначительно подорожал бензин А-92
17:21 26.02.2018 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 февраля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на сжиженный газ и повышение на бензин А-92 евро.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.0 коп/л до 28.45 грн/л,
Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.71 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.54 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 февраля 2018 г. подешевел на 0.15% (2.0 коп/л) до 13.09 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.0%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.45
|23.50
|0.02
|-1.42
|Бензин А-95 евро
|29.71
|25.50
|-0.02
|-1.39
|Дизельное топливо Евро
|27.54
|23.95
|0.01
|-1.69
|Сжиженный газ
|13.09
|11.50
|-0.15
|-0.82
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|29,33
|0,0
|30,30
|0,0
|27,82
|0,0
|13,04
|-3,0
|ANP
|27,45
|0,0
|27,95
|0,0
|26,00
|0,0
|12,50
|-1,7
|SHELL
|30,35
|-14,7
|31,36
|-15,4
|28,86
|-15,0
|13,36
|-2,0
|WOG
|30,95
|0,0
|31,95
|0,0
|29,45
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,55
|-0,6
|Кло
|28,99
|0,0
|29,99
|0,0
|27,49
|0,0
|13,79
|0,0
|ОККО
|30,92
|0,0
|31,91
|0,0
|29,43
|0,0
|13,78
|0,0
|ТНК
|28,84
|0,0
|29,09
|0,0
|27,34
|0,0
|13,05
|-6,8
|Укрнафта
|27,50
|0,0
|28,00
|0,0
|26,00
|0,0
|12,62
|-3,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
26 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 25.18 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.12% (3 коп/л) до 25.93 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.26% (6 коп/л) до 23.22 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 февраля по 26 февраля 2018 г. уменьшилась на 3.6%, или 731.1 грн/т, и находится на уровне 19418.89 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 9.5%, или 2045.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|25.18
|0.04
|-0.59
|-5.38
|Бензин А-95 евро
|25.93
|-0.12
|-0.87
|-5.78
|Дизельное топливо евро
|23.22
|0.26
|0.09
|-8.67
Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:
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