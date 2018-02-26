На АЗС сегодня незначительно подорожал бензин А-92

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 февраля 2018 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на сжиженный газ и повышение на бензин А-92 евро.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 1.0 коп/л до 28.45 грн/л,

Цена бензина А-95 евро не изменилась и составляет 29.71 грн/л.

Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 27.54 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 февраля 2018 г. подешевел на 0.15% (2.0 коп/л) до 13.09 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.0%.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 28.45 23.50 0.02 -1.42 Бензин А-95 евро 29.71 25.50 -0.02 -1.39 Дизельное топливо Евро 27.54 23.95 0.01 -1.69 Сжиженный газ 13.09 11.50 -0.15 -0.82

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 29,33 0,0 30,30 0,0 27,82 0,0 13,04 -3,0 ANP 27,45 0,0 27,95 0,0 26,00 0,0 12,50 -1,7 SHELL 30,35 -14,7 31,36 -15,4 28,86 -15,0 13,36 -2,0 WOG 30,95 0,0 31,95 0,0 29,45 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,55 -0,6 Кло 28,99 0,0 29,99 0,0 27,49 0,0 13,79 0,0 ОККО 30,92 0,0 31,91 0,0 29,43 0,0 13,78 0,0 ТНК 28,84 0,0 29,09 0,0 27,34 0,0 13,05 -6,8 Укрнафта 27,50 0,0 28,00 0,0 26,00 0,0 12,62 -3,1

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

26 февраля 2018 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 1 коп/л до 25.18 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.12% (3 коп/л) до 25.93 грн/л.

В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.26% (6 коп/л) до 23.22 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 февраля по 26 февраля 2018 г. уменьшилась на 3.6%, или 731.1 грн/т, и находится на уровне 19418.89 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 9.5%, или 2045.7 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 25.18 0.04 -0.59 -5.38 Бензин А-95 евро 25.93 -0.12 -0.87 -5.78 Дизельное топливо евро 23.22 0.26 0.09 -8.67

Средняя мелкооптовая цена на ДТ евро:







