Автогаз в рознице 26 февраля продолжает дешеветь

С 23 по 26 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-69 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Олас» стоимость автогаза снизилась на 69 коп./л - до 13,50 грн/л. В сетях «Укрнафта» и «Авиас» СУГ подешевел на 14 коп./л и 17 коп./л, до 12,75 грн/л и 12,72 грн/л, соответственно. В сети Jazz Oil цена атогаза опустилась до 11,89 грн/л (-30 коп./л).

На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Marshal, «Нефтек», «Овис» и Mango

Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,20грн/л (-6 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 26 февраля 2018 г., грн/л: