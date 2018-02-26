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Автогаз в рознице 26 февраля продолжает дешеветь
13:03 26.02.2018 |
С 23 по 26 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-69 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети «Олас» стоимость автогаза снизилась на 69 коп./л - до 13,50 грн/л. В сетях «Укрнафта» и «Авиас» СУГ подешевел на 14 коп./л и 17 коп./л, до 12,75 грн/л и 12,72 грн/л, соответственно. В сети Jazz Oil цена атогаза опустилась до 11,89 грн/л (-30 коп./л).
На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Marshal, «Нефтек», «Овис» и Mango
Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,20грн/л (-6 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 26 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,04
|
-0,01
|
Shell
|
13,43
|
0,00
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
UPG
|
13,10
|
0,00
|
WOG
|
13,85
|
0,00
|
Автотранс
|
12,73
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
0,00
|
Авиас
|
12,72
|
-0,17
|
БРСМ-Нафта
|
12,93
|
-0,08
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
12,95
|
-0,05
|
Glusco
|
13,19
|
0,00
|
Надежда
|
13,09
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,00
|
0,00
|
ОККО
|
13,79
|
0,00
|
Нефтек
|
13,39
|
-0,10
|
Олас
|
12,30
|
-0,69
|
Укрнафта
|
12,75
|
-0,14
|
Овис
|
12,90
|
-0,06
|
Mango
|
12,42
|
-0,03
|
Jazz Oil
|
11,89
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
13,20
|
-0,06
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