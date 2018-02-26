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Цена нефти растет 26 февраля на остановке работы месторождения Эль-Филь в Ливии
08:17 26.02.2018 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне временного прекращения работ на ливийском месторождении Эль-Филь (El Feel, Elephant), а также на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,27% - до 67,22 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,46% - до 63,84 доллара за баррель.
В субботу Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) официально объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь в связи с деятельностью на его территории вооруженных группировок. Согласно сообщению компании, эти действия были предприняты после того, как члены подразделения группировки "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) региона Феццан угрожали рабочим, входили в административные помещения и стреляли в воздух.
До закрытия на месторождении добывалось 70 тысяч баррелей нефти в день. При этом его производственная мощность составляет 90 тысяч баррелей в день.
Кроме того, инвесторы реагируют на заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который в субботу заявил, что нефтедобыча в стране в январе-марте будет намного ниже предельных значений в рамках соглашения ОПЕК+, при этом экспорт составит менее 7 миллионов баррелей в день. В декабре объем экспорта из Аравии составил 7,045 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.
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