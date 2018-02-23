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Сети АЗС продолжают снижать цены на СУГ 23 февраля
17:22 23.02.2018 |
С 22 на 23 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 4-35 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети Route 20 стоимость автогаза снизилась на 35 коп./л - до 13,50 грн/л. В сети «Род-Ник» СУГ подешевел до 13,00 грн/л (-30 коп./л), в сети Glusco - до 13,19 грн/л (-20 коп./л).
На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, Shell R, «Овис», Marshal, «Катрал», «Род-Ник» и «Татнефть-АЗС-Украина».
Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,25 грн/л (-3 коп./л).
Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС на 23 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
13,04
|
-0,16
|
Shell
|
13,43
|
-0,08
|
SOCAR
|
13,95
|
0,00
|
UPG
|
13,10
|
0,00
|
WOG
|
13,85
|
0,00
|
Автотранс
|
12,73
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
0,00
|
Авиас
|
12,89
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,00
|
0,00
|
KLO
|
13,79
|
0,00
|
Marshal
|
13,00
|
-0,05
|
Glusco
|
13,19
|
-0,20
|
Овис
|
12,96
|
-0,06
|
Chipo
|
13,19
|
0,00
|
ОККО
|
13,79
|
-0,04
|
Route 20
|
13,50
|
-0,35
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,96
|
-0,15
|
Укрнафта
|
12,89
|
0,00
|
Катрал
|
13,27
|
-0,10
|
Род-Ник
|
13,00
|
-0,30
|
Luxwen
|
12,79
|
-0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
13,25
|
-0,03
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