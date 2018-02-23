Сети АЗС продолжают снижать цены на СУГ 23 февраля

С 22 на 23 февраля стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 4-35 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети Route 20 стоимость автогаза снизилась на 35 коп./л - до 13,50 грн/л. В сети «Род-Ник» СУГ подешевел до 13,00 грн/л (-30 коп./л), в сети Glusco - до 13,19 грн/л (-20 коп./л).

На 1-16 коп./л снизились цены на заправках AMIC, Shell R, «Овис», Marshal, «Катрал», «Род-Ник» и «Татнефть-АЗС-Украина».

Средняя цена СУГ по Украине 23 февраля составила 13,25 грн/л (-3 коп./л).

Как сообщал enkorr, на недельных торгах сжиженным газом ПАО «Укргаздобыча» продало 3 530 т из выставленных 4 085 т ресурса по средневзвешенной цене 17 513 грн/т (без учета налива). По сравнению с торгами недельной давности средневзвешенная цена СУГ госкомпании снизилась на 3,3% или на 600 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС на 23 февраля 2018 г., грн/л: