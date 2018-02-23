Заправочные сети продолжают снижать цены 23 февраля

С 22 по 23 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 10-50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, сеть Luxwen снизила цены на бензины марок А-92, А-95 и ДТ на 50 коп./л, - до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л и 27,99 грн/л, соответственно. В сети Shell топливо подешевело на 35-37 коп./л, а на заправках AMIC - на 20 коп./л.

Такие сети как SUN OIL, Route 20 , «Параллель», Marshal, «Татнефть-АЗС-Украина» и «Катрал» опустили цены на 10-30 коп./л.

Средние цены по стране 23 февраля снизились на 2-4 коп./л.

Как сообщал enkorr, цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение мировых цен на сырую нефть и укрепление курса гривны.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 23/22 февраля 2018 г., грн/л: